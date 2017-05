Vermischtes Tirschenreuth

03.05.2017

6

0 03.05.2017

Das ganze Jahr über sind die Damen des Frauenbundes recht aktiv. Einzigartig im Programm ist dabei der Frauenbund-Laden.

Großes Jahresprogramm

Nächste Termine

Banner-Trägerinnen gesucht

(wg) Bei der Jahreshauptversammlung im großen Pfarrsaal durfte Vorsitzende Olga Luft die vielfältigen Aktivitäten des Katholischen Frauenbundes der Kreisstadt darstellen. Einen besonderen Stellenwert habe dabei der Frauenbund-Laden in der Ringstraße. "Hier kommen Ortsverbände sogar bis aus Nürnberg mit dem Bus angereist, um ihn sich anzusehen." Dabei wollte Olga Luft einmal mit den Gerüchten aufräumen, dass sie etwas an dem Laden verdient. "Das stimmt nicht, ich stelle den Raum kostenlos zur Verfügung, weil ich Platz habe!" Ab sofort ist der Laden Dienstag- und Freitagnachmittag oder nach Vereinbarung geöffnet.Bei dem Treffen im Pfarrsaal dankte Olga Luft den "vielen fleißigen Frauen", die bei der Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen mitgewirkt haben. "Wir haben großes Glück, dass Tirschenreuth eine Fair-Trade-Stadt geworden ist", betonte die Vorsitzende. Hierzu würde auch der Frauenbund beitragen, denn der "Eine Welt-Laden" ist mindestens zur Hälfte der Öffnungszeit mit Frauenbund-Mitgliedern besetzt. Das gleiche gelte beim Essen ausfahren beim Elisabethen-Verein, wo sich mindestens zehn Frauen einbringen. Selbstverständlich ist es für Olga Luft, dass sie und andere Mitglieder auch als "Lese-Paten" bei der Caritas mitmachen."Wir bringen uns ein in die Gesellschaft", betonte Olga Luft. Dazu gehöre seit einigen Jahren auch das Blumen pflanzen bei der Marien-Apotheke, um die Stadt schöner zu machen. Auch die Aktion Solidarität werde von den Frauen unterstützt. Beliebt sei auch die Adventsausstellung im Seniorenheim "Haus Mühlbühl". Dazu kommt die aktive Mitarbeit in der Kirche und in der Gesellschaft, etwa die Eltern-Kind-Gruppe. Neu im Programm ist der Stricknachmittag im BRK-Heim in der Egerstraße (Haus Ziegelanger).Zu den Aktivitäten gehören unter anderem die Kräuterbüschel-Aktion oder der große Einkehrtag im Kloster Waldsassen. Natürlich seien beim Katholischen Frauenbund auch Maiandacht und Rosenkranz wichtige Elemente. In diesem Jahr könne "30 Jahre Anbetung" gefeiert werden. Teilgenommen werde am Bauernmarkt in Tirschenreuth, an der St. Quirin-Wallfahrt und an Gebetsabenden im ganzen Landkreis. "Rund 100 Personen arbeiten das ganze Jahr über im Verein mit." Bei knapp 300 Mitgliedern sei das eine stattliche Zahl, freute sich Olga Luft.Kassiererin Anneliese Müller informierte über Einnahmen und Ausgaben und freute sich über einen Gewinn, der auch Dank der zahlreichen Aktionen erzielt wurde. Ein Dank galt allen Spendern, aber auch Olga Luft für den Ladenverkauf, der im Juni 2016 begonnen wurde. Der Frauenbund hätte die Einnahmen aus dem Laden stets gespendet, betonte Anneliese Müller. Insgesamt wurden fast 3000 Euro gespendet: für die Caritas-Frühjahrssammlung, den Förderverein Fischhofpark, für die Frühlingsfeste in den Altenheimen, für Asylbewerberheim, Rappelkiste, Eltern-Kind-Gruppen, die Pfarreispatzen, die Burg Falkenberg, den Städtischen Kindergarten, "Frauen helfen Frauen in Not", die Aktion Solidarität, die Stadt Tirschenreuth (aus dem Bürgerfest) oder die Aktion "Helfen im Schuhkarton". Für drei Priesterjubiläen wurden Geschenke gegeben. Nur ein kleiner Teil des Geldes sei für "Luxus" verwendet worden, nämlich das Dankeschönfest für die Helfer.Olga Luft bedauerte, dass man keine Gelegenheit hat, an der "Kristallfahrt" in Regensburg teilzunehmen. Obwohl Anmeldeschluss erst im Mai ist, war im April schon alles ausgebucht. Sie bat die Mitglieder, sich für die Fahrt nach Amberg zum Mausberg-Fest (Tagesfahrt) baldmöglichst anzumelden. Der nächste Termin ist die Maiandacht am 9. Mai. Am 10. Mai findet das Frauenfrühstück vormittags und der Stricknachmittag nachmittags statt. Am 27. Mai Fahrt zur "Herz-Aktion" nach Amberg. Für die geplante Wallfahrt sind noch Plätze im Bus frei, Anmeldungen sind noch möglich (Klappstühle mitnehmen).Abschließend hatte Olga noch eine große Bitte: Es werden noch einige Frauen gesucht als Banner-Trägerinnen, die sich bei den verschiedenen Anlässen abwechseln können. 2. Vorsitzende Lisa Schröpf, die seit Jahrzehnten Mitglied ist, sprach dem Verein und allen Mitgliedern ein großes Kompliment aus. "Das ist eine große Gemeinschaft und lauter tolle Frauen." Sie habe, bevor sie das Amt vor zwei Jahren annahm, nicht gewusst, wie aktiv alle sind.