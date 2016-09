Vermischtes Tirschenreuth

10.09.2016

Aufgrund der grandiosen Wetterlage und Aussicht darauf, dass der Sommer gar nicht enden will, hat sich die Stadt Tirschenreuth spontan dazu entschlossen, dass Freibad eine Woche länger offen zu lassen. Statt, wie geplant, am 11. September ist jetzt das Bad bis einschließlich Sonntag, 18. September zu den üblichen Zeiten geöffnet. Selbstverständlich behalten Dauer- und Punktekarten in der Verlängerung ihre Gültigkeit.