25.04.2017

Großes Hallo herrschte bei den Kids im Caritas-Kinderhort. Gerade an den unterrichtsfreien Tagen stehen dort immer viele gemeinsame Unternehmungen im Vordergrund. Bei milden Temperaturen gehören da oft Ausflüge mit dem Fahrrad dazu. Pech nur, wenn entweder kein eigenes Bike vorhanden oder dieses gerade defekt ist. Die Freude war deshalb riesig, als Christian und Stefan Mauerer, die beiden Inhaber der Bike-Station Tirschenreuth, zwei neue Mountainbikes an den Kinderhort übergaben. Die in Zusammenarbeit mit der Firma Ghost gesponserten Räder fanden sehr großen Anklang bei den Jungen und Mädchen. Die nächsten gemeinsamen Touren sind bereits in Planung. Bild: exb