Früchte der Freundschaft

Vermischtes Tirschenreuth

01.05.2017

Seit der Gründung der Städtepartnerschaft mit La Ville du Bois sind viele Freundschaften entstanden. Die Arbeit des Vereins "amitié" trägt reiche Früchte. Auch ein Blick in die leidvolle Vergangenheit ist geplant - 2018 in Verdun.

Gemeinsame Sitzung

Bewährtes Team

Natürlich steht dahinter viel persönlicher Einsatz, allen voran des Vorsitzenden Peter Gold. Bürgermeister Franz Stahl würdigte dies bei der Mitgliederversammlung in seinen Grußworten und wusste, dass der Vorsitzende die tragende Säule des Vereins und der Partnerschaft ist. Eigentlich sei Peter Gold Tirschenreuths Außenminister für La Ville du Bois. Durch die Vereinsarbeit werde der Freundschaft zweier unterschiedlicher Länder eine Basis gegeben. Gerade in diesen Zeiten sei dies sehr wichtig. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass am ersten Mai-Wochenende wieder eine große Gruppe nach La Ville du Bois reist. Dieses Mal fahre auch der Jugendrat recht zahlreich mit. Gerade für junge Leute sei es wichtig, andere Länder kennenzulernen.Stahl erinnerte an das Ende des Ersten Weltkrieges, das sich 2018 zum 100. Mal jährt. "Damals herrschte Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Vor diesem Hintergrund bekommt die Arbeit von ,amitié' eine besondere Wertung." Im seinem Tätigkeitsbericht erinnerte Vorsitzender Gold an zahlreiche Aktivitäten. Er berichtete von Besuchen der französischen Freunde zu Ostern 2015 oder zu den Oktoberfesten 2015 und 2016, an die Mitwirkung des Vereins am Tag der Städtepartnerschaften beim "cooltour"-Sommer 2015, beim Bürgerfest und den Oktoberfesten. Es gab Aktionen rund um das Boule-Spiel. Verschiedene Jugendgruppen wurden in die Regeln eingeweiht und das praktische Spiel geübt. 2016 war bei einer internen Parisreise die Hauptstadt einmal ganz anders zu erleben, sagte Gold.Auch 2017 stehe eine Fahrt an. Unterdessen würden auch schon die Vorbereitungen zum Tag der Städtepartnerschaften beim "cooltour"-Sommer am 3. Juni laufen. Schon vor Monaten sei er mit seinem Stellvertreter Vinzenz Rahn wegen der Organisation in der französischen Partnerstadt gewesen. 2018 plane man eine gemeinsame Sitzung mit dem Partnerschaftsverein ECRI aus La Ville du Bois. Die solle zu Pfingsten in Verdun stattfinden.Bei den Neuwahlen war innerhalb kürzester Zeit der alte Vorstand komplett und einstimmig bestätigt. Vorsitzender ist Peter Gold, sein Stellvertreter Vinzenz Rahn. Ebenso bleiben Kassenwartin Kerstin Burkhard und Schriftführerin Beate Heinrich im Amt. Als Kassenprüfer wurden Angela Burger und Paulus Mehler wiedergewählt. Auch im Komitee änderte sich fast nichts. Den erweiterten Vorstand bilden Gottfried Beer, Christine Faget-Malzer, Sylvia Sammüller, Karl Schwägerl, Franz Stahl, Sabine Siegert, Christine Trottmann, Lisa und Horst Wettinger, Monika Wimmer, Thomas Zölch und Sieglinde Völkl. Neu hinzu gewählt wurde Josef Trißl.