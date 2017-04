Vermischtes Tirschenreuth

28.04.2017

2

0 28.04.2017

Viel Einfühlungsvermögen und Konzentration werden von Herrchen und Hund bei der Frühjahrsprüfung verlangt. Vor kurzem waren zwölf Hundeführer mit ihren Vierbeinern zum Leistungstest bei der Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde angetreten. Als Leistungsrichter fungierte in souveräner und fairer Art Reiner Müller aus Röhrsdorf in Sachsen. Er konnte am Ende allen zur erfolgreichen Prüfung gratulieren.

Den Auftakt der Prüfung bildete am Morgen die Fährtenarbeit. Drei Hundeführer stellten sich der Prüfung "FH 1" und "FH 2 ". Dabei mussten vom Hund Gegenstände gefunden und verwiesen werden. Vier Teilnehmer haben sich zur Begleithundeprüfung angemeldet. Dabei werden Gehorsamsübungen ausgeführt, wobei vom Richter das Zusammenwirken zwischen Hund und Hundeführer bewertet wird. Fünf Hundeführer führten ihre Vierbeiner in der höchsten Prüfungsstufe der IPO 3, dabei werden die Hunde in der Fährtenarbeit, der Unterordnung (Gehorsamsübungen) und dem Aufstöbern und Verbellen von Scheintätern bewertet. Hund und Führer mussten sich dabei als Einheit präsentieren.Bei der Siegerehrung im Vereinsheim dankte Prüfungsleiterin Irmgard Gleißner unter anderem den Fährtenlegern Reinhard Lenhart, Siegfried Bäter, Peter Kreuzer und Dieter Gleißner sowie Schutzdiensthelfer Peter Kreuzer. Leistungsrichter Reiner Müller lobte die faire und sportliche Vorführweise der Hundeführer.Die Prüfungsteilnehmer, Prüfungsstufe FH 1: "Camino vom Fichtenschlag", Hundeführer Georg Härtl. - Prüfungsstufe FH 2: "Dick von Lord Fandor", Hundeführer Petra Kolbe; "Patschi vom Ludwigseck", Hundeführer Ina Jonas. - Prüfungsstufe IPO 3: "Falko von der Schiffslache", Hundeführer Reinhard Lenhart; "Gitti von der Schiffslache", Hundeführer Siegfried Bäter; "Darius von Thekla", Hundeführer Waldemar Schindler, "Blacky von der starken Bande", Hundeführer Reinhard Lenhart; "Janno v. Cap Arkona", Hundeführer Hans Hofmann. - Prüfungsstufe BH: "Err vom Bodendiker Wald", Hundeführer Peter Kreuzer; "Esta vom Bodendiker Wald", Hundeführer Sigrid Slodczyk; "Tyson von der Klinge", Hundeführer Mathias Marti; "Perci v. Cap Arkona", Hundeführer Hans Hofmann