18.01.2017

Wenn in sechs Jahren Einschulung ist, reicht die Zahl der Erstklässler im Landkreis für zwei Klassen mehr. Darauf deutet die Geburtenbilanz 2016 hin. Es gibt eine Steigerung um 44 neue Erdenbürger. Damit verzeichnet der Landkreis erstmals seit 2005 wieder mehr als 600 Babys.

Mehr Mitterteicher

Freude in Falkenberg

Weiter Schlusslicht

Der Aufwärtstrend bei den Einwohnerzahlen dürfte sich damit auch im Landkreis Tirschenreuth fortsetzen. Zwar werden die Geburten den Sterbeüberschuss wie überall in der Oberpfalz nicht ausgleichen, aber mit Zuzügen und Zuwanderung könnte wie 2015 am Ende eine leichte Steigerung in der Statistik stehen. Das zuständige Landesamt wird in einigen Monaten die aktuellen Zahlen herausgeben.Fest steht, dass im Landkreis 2016 genau 612 Säuglinge zur Welt kamen. Die allermeisten in Krankenhäusern, weshalb auf den Geburtsurkunden hauptsächlich Tirschenreuth, Marktredwitz oder Weiden steht. Doch werden die Neubürger natürlich sofort dem jeweiligen Wohnort der Eltern zugerechnet. Und da gibt es große Unterschiede, die weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick erklärbar sind.Kurios ist zum Beispiel die Entwicklung in Friedenfels. 2015 gab es dort eine einzige Geburt. Da bedeuten die fünf neuen Erdenbürger 2016 natürlich eine gewaltige Steigerung, markieren aber dennoch das Schlusslicht in der Tabelle. So wenige Geburten registrierte außerdem nur Neualbenreuth. Im einstelligen Bereich bewegen sich die Zahlen auch in den Gemeinden Reuth, Pullenreuth und Krummennaab.Die meisten Neugeborenen gab es in der einwohnerstärksten Stadt des Landkreises. Doch die 62 Neu-Tirschenreuther sind im Vergleich zum Vorjahr (78) relativ wenig. Fast genauso viele Geburten, nämlich 60, gab es in Mitterteich. Eine Steigerung vermeldet auch Waldsassen: Hier registrierte das Standesamt 48 Neubürger. Während Kemnath leichte Verluste hinnehmen musste, vermeldet Wiesau eine stramme Steigerung: Statt 26 Babys kamen 36 zur Welt. Waldershof (30) dagegen verfehlte die Vorjahreszahl um 9. Jeweils 5 Kinder weniger gab es in Kastl (15) und Immenreuth (14), 7 weniger in Konnersreuth (14). Ordentliche Zuwachsraten vermelden Kulmain (von 19 auf 27), Neusorg (von 15 auf 25) und Plößberg (von 23 auf 35). Fast gleich geblieben ist die Geburtenzahl in Fuchsmühl, Ebnath, Erbendorf und Mähring. Freude dürften auch die 25 neuen Erdenbürger (plus 5) in Bärnau und die 14 (plus 6) in Pechbrunn auslösen.Die prozentual größte Steigerung gelang jedoch ausgerechnet in der kleinsten Landkreis-Gemeinde. In Falkenberg kamen 2015 nur 4 Kinder zur Welt, 2016 waren es 15. Mehr als verdoppelt hat sich die Zahl der Neugeborenen auch in Brand (von 6 auf 15). Und die 11 Buben und Mädchen, die in Leonberg registriert wurden, bedeuten ebenso einen kräftigen Zuwachs.Unter dem Strich kann der Landkreis mit 612 Neugeborenen zufrieden sein. Damit nähert man sich vorsichtig den Zahlen vor 2004 an. Der demografische Schrumpfungsprozess ist damit freilich nicht aufzuhalten, geschweige denn umzukehren. Allerdings fallen die Zahlen vielleicht ein wenig freundlicher aus. So korrigierte erst kürzlich das Landesamt für Statistik seine Vorausberechnungen und sagte insgesamt einen Bevölkerungswachstum von 1,6 Prozent für die gesamte Oberpfalz bis zum Jahr 2035 voraus.Das wird aber nur durch die positiven Zahlen im Großraum Regensburg möglich sein. In der nördlichen Oberpfalz sind weiter deutliche Rückgänge zu erwarten. Der Landkreis Tirschenreuth bleibt mit 10,2 Prozent weniger Einwohnern, die bis 2035 prognostiziert sind, absolutes Schlusslicht.