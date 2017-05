Vermischtes Tirschenreuth

08.05.2017

Die Bewerbungsmappe für die Gartenschau 2022 hat Franz Stahl noch in Reichweite. Ob Tirschenreuth nach dem Ausstieg von Erlangen für 2024 antreten will, lässt der Bürgermeister offen. Bei einer regulären Ausschreibung will Franz Stahl sein fertiges Konzept allerdings nicht abgeben.

Fertiges Konzept

Das System Gartenschau wird sich ändern müssen. Bürgermeister Franz Stahl

Mit dem 360-Grad-Konzept hatte sich die Kreisstadt für die Veranstaltung 2022 beworben. Dabei hatte die Durchführungsgesellschaft den Kandidaten frei gestellt, ob sie eine Landesgartenschau oder eine "Natur in der Stadt" abhalten wollen. Am Ende ging der Zuschlag an Freyung. Doch wollte Stahl sein Konzept nicht in der Schublade verschwinden lassen. Mit neuen Fördermöglichkeiten könnte der grüne Ring um die Altstadt in absehbarer Zeit geschlossen werden.Die Vorgänge in Erlangen sorgen jetzt für eine neue Dynamik. Dort wurde die Landesgartenschau 2024 am Sonntag per Bürgerentscheid abgelehnt. Damit hat die "Gesellschaft zur Förderung der bayerischen Landesgartenschauen mbH" eine zweite Schlappe hinnehmen müssen. Denn schon die Veranstaltung 2022 in Traunstein war von den Bürgern gekippt worden. Als Reaktion auf Erlangen will Umweltministerin Ulrike Scharf ein neues Verfahren bei der Bewerbung für Gartenschauen dem Ministerrat vorlegen. Darin soll eine intensive Bürgerbeteiligung wesentliches Bewertungskriterium sein. Laut Mitteilung der Gartenschaugesellschaft soll die Neuausschreibung für 2024 gemeinsam mit den Veranstaltungen 2025 und 2026 erfolgen.Tirschenreuths Bürgermeister Franz Stahl will eine Bewerbung für 2024 nicht gänzlich ausschließen. Nach den zwei Bürgerentscheiden sieht Stahl durchaus Handlungsbedarf bei der Gartenschaugesellschaft und eben dem Ministerium. "Das System Gartenschau wird sich ändern müssen", blickt das Stadtoberhaupt nach vorne. Aus dem Wechsel von Landesgartenschau und Natur in der Stadt könnte schlicht eine Bayerische Gartenschau werden.Mit einer Durchführung in sieben Jahren hätte der Tirschenreuther Bürgermeister keine Probleme. "Wir haben ein fertiges Konzept", verweist Stahl auf die vorliegenden Pläne für den Ringschluss der Wasserwege und Grünflächen um die Altstadt. Sollte Tirschenreuth für 2024 vonseiten der Gartenschaugesellschaft und dem Ministerium ins Gespräch gebracht werden, könnte man die Bewerbung sofort abgeben.Nach dem Zuschlag für Freyung hat der Bürgermeister sein außergewöhnliches Bewerbungskonzept nicht in der Schublade verschwinden lassen. Vielmehr hat Stahl mit dem Förderweg über das Programm "Zukunft Stadtgrün" eine interessante Möglichkeit gefunden, die Pläne umzusetzen. Interessant ist dabei, dass über diese Förderkulisse sogar noch mehr Mittel zu bekommen sind. Für eine "Natur in Tirschenreuth 2022" hatte die Stadt Kosten von rund 8,5 Millionen Euro errechnet, dazu hätte es maximal 2 Millionen Euro an Zuschüssen gegeben.Am Montagvormittag gibt sich Franz Stahl deshalb durchaus gelassen. Ein bisschen "Gartenschau-Fieber" blitzt aber dann doch auf. Denn gerade die Serie an hochwertigen Veranstaltungen ist dem Bürgermeister noch in bester Erinnerung.