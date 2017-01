Vermischtes Tirschenreuth

31.01.2017

Wechsel am Amtsgericht: Nach 48 Berufsjahren tritt Helmut Meier in den Ruhestand. Seit Dezember 2005 war er Geschäftsleiter in Tirschenreuth. Sein Nachfolger wird mit Wirkung vom 1. Februar Reinhard Dotzauer. Amtsgerichtsdirektor Thomas Weiß blickte auf die berufliche Laufbahn Meiers zurück. "Dass das Tirschenreuther Amtsgericht so gut dasteht, ist nicht zuletzt sein Verdienst."

Helmut Meier trat 1969 in die bayerische Justiz ein und begann seien Ausbildung im mittleren Dienst. Bereits nach sechs Wochen wechselte er in die Ausbildung zum Beamten des gehobenen Dienstes. Seit 1974 war er beim Amtsgericht in Tirschenreuth beschäftigt, nur unterbrochen von einer Abordnung in den Jahren 1991 bis 1993 zur "Aufbauhilfe Ost".Nachfolger Meiers ist Reinhard Dotzauer. Er begann seine berufliche Ausbildung 1990 an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Starnberg. Nach beruflichen Stationen beim Landgericht München I und Amtsgericht Hersbruck, kam er ans Amtsgericht Weiden und später ans Landgericht. "Sie finden hier ein tolles Gericht mit herausragenden Kollegen vor. Dies zeichnet unsere Behörde aus.""Ich gehe gerne in den Ruhestand, will jetzt das tun, was das Leben so mit sich bringt, vor allem aber mehr Zeit für meine Familie und Enkel haben", sagte Helmut Meier. Dennoch gab Meier zu, dass er bei aller Freude auch mit einem weinenden Auge aus dem Arbeitsleben scheide. Vom früheren Personalratsvorsitzenden Franz Fichtner verabschiedete er sich mit einem Fässchen Bier, eine Flasche Wein als Dankeschön gab es für Gudrun Stelzl. Den Dank der Mitarbeiter überbrachte Personalratsvorsitzender Konrad Schedl."Dass unser Amtsgericht auch personell so gut aufgestellt ist, ist dein Verdienst." Namens der Kollegen überreichte er einen Gutschein, ehe er kurz auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblickte. Gleichzeitig wünschte er Reinhard Dotzauer einen guten Start und hoffte auf eine Fortsetzung der Teamarbeit. Dotzauer dankte seinem Vorgänger für die gute Einarbeitung. "Das Amtsgericht Tirschenreuth ist mir nicht ganz fremd. Mit solchen Mitarbeitern ist mir vor der Zukunft nicht bange."