21.05.2017

Rosall. (kro) Den kirchlichen Bund der Ehe schlossen am Samstag in der Allerheiligenkirche bei Wernersreuth die Bürokauffrau Anja (geborene Hecht, aus Griesbach) und der Maschinenführer Markus Gleißner aus Rosall. Mit dabei war auch das gemeinsame Töchterchen Sara. Getraut wurde das junge Paar von Kaplan Paul Gebendorfer. Gesanglich wurde die Trauung vom Wondreber Chor "TonArt" umrahmt. Nach der Trauung wurde das frisch vermählte Paar von den Feuerwehren aus Rosall und Griesbach im Ehrenspalier erwartet. Der weltliche Teil der Hochzeitsfeier fand beim "Rechensimer" in Röthenbach statt. Das junge Paar wohnt in Rosall.