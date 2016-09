Vermischtes Tirschenreuth

06.09.2016

3

0 06.09.2016

Den Bund der Ehe schlossen am Samstag in der Dreifaltigkeitskirche Kappl die Diplom-Pädagogin Sabrina Schmaus, geborene Lang, aus Wondreb, und der Tirschenreuther Elektrotechnikingenieur Michael Schmaus. Die Trauung nahm Pater Friedhelm Czinczoll vor, gesanglich wurde sie vom Bärnauer Kirchenchor umrahmt. Anschließend feierte man beim "Hoanfbartl" in Tirschenreuth. Das junge Paar wohnt in Regensburg. Bild: kro