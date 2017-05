Vermischtes Tirschenreuth

28.05.2017

Solche Briefe öffnet Wolfgang Kaiser gerne. Der Geschäftsführer der Interkommunalen Zusammenarbeit (Ikom) Stiftland freut sich über den Förderbescheid für ein innovatives Klärschlammprojekt.

Großen Einsatz gelobt

Projektmanager ist da

Bärnau/Tirschenreuth. Nun ist es offiziell - der Förderbescheid für das Projekt "Green Infrastructure Maßnahmen aus Klärschlamm-Kaskadennutzung mittels grenzüberschreitender interregionaler Zusammenarbeit" ist bei der IKomStiftland eingegangen. Von den bewilligten EU-Fördermitteln, von denen insgesamt rund 598 000 Euro in die Grenzregion fließen, erhält der kommunale Zweckverband 219 000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).Die Bürgermeister aus dem Stiftland um Vorsitzenden Roland Grillmeier zeigten sich über die Förderzusage hoch erfreut und dankten IKom-Geschäftsführer Wolfgang Kaiser sowie Prof. Dr. Diana Hehenberger-Risse vom Technologiezentrum (TZE) Ruhstorf für ihren großen Einsatz bei der Projektierung. In Zusammenarbeit mit dem Technologiezentrum Energie aus Ruhstorf, der Chevak aus Eger und dem Institut für Jagd und Forstwirtschaft aus Vysocina wird die IKom Stiftland als Leadpartner versuchen, für die Grenzregion das optimale Verfahren zur stofflichen und energetischen Verwertung des Klärschlamms zu entwickeln. Notwendig ist dies aufgrund der Verschärfung von rechtlichen Vorgaben in der Klärschlammverwertung. Weitere Ziele sind die Nährstoffrückgewinnung sowie die Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz. Dabei müssen auch ökonomische, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt werden.Der für das Förderprojekt neu eingestellte Projektmanager, Johannes Prechtl, hat bereits seinen Dienst bei der IKom Stiftland in Bärnau angetreten. Das Büro des neuen IKom-Mitarbeiters befindet sich gegenüber der städtischen Bücherei.Sollten bis zum Projektende 2019 die genannten Ziele erreicht werden, könnten im östlichen Landkreis Tirschenreuth bzw. in der angrenzenden tschechischen Region Pilotanlagen entstehen, welche die Klärschlammverwertung und -entsorgung nachhaltig kostengünstig sicherstellen. Hierzu werden nach Angaben der IKom Stiftland weitere Fördermittel in einem gesonderten Projekt beantragt.