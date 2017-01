Vermischtes Tirschenreuth

26.01.2017

Der Trend ist längst bekannt: Seit Jahren steigt die Zahl der Frauen, die sich erst jenseits der 35 für eine Schwangerschaft entscheiden. Im Landkreis ist das immerhin bei jeder fünften Geburt der Fall.

21,4 Prozent der Mütter im Landkreis sind Spätgebärende. Das haben die Auswertungen der Krankenkasse IKK classic ergeben. Und deren Zahlen basieren auf den Angaben des Statistischen Landesamtes. Wobei hier aktuell das Jahr 2015 als Grundlage dient. Das Durchschnittsalter aller Mütter beträgt laut Regionalgeschäftsführer Josef S. Mirbeth 31 Jahre.Bei mehr als jedem fünften Kind, das 2015 im Landkreis zur Welt gekommen ist, war die Mutter aber bereits 35 Jahre oder älter. Dieser Anteil stieg sogar um 4,6 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Die Gruppe der 30- bis 34-jährigen Frauen hat laut Krankenkasse die meisten Kinder zur Welt gebracht: 207 von insgesamt 552 Babys. Unter 20 Jahre waren 8 Frauen, zwischen 20 und 24 dann 57 und zwischen 25 und 29 Jahre 162 Gebärende. 99 Frauen waren im Alter zwischen 35 und 39 Jahre alt, 19 sogar 40 Jahre und älter."Gegen ein spätes Mutterglück spricht grundsätzlich nichts, allerdings steigt statistisch gesehen das Komplikationsrisiko bei Spätgebärenden", sagt Josef S. Mirbeth. So liege das Risiko von schwangerschaftsspezifischen Erkrankungen bei älteren Schwangeren höher. Es werde auch etwas häufiger Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert. "Ältere werdende Mütter sollten deshalb die Vorsorgeuntersuchungen besonders gewissenhaft wahrnehmen."Obwohl statistisch gesehen Spätgebärende häufiger per Kaiserschnitt entbinden, ist die Rate in der Oberpfalz um über 5 Prozent auf 29,2 Prozent zurückgegangen. "Kaiserschnitte sind bei bestimmten Indikationen und Geburtsrisiken für Mutter und Kind lebenswichtig", so Mirbeth. Jedoch sollte bei einem normalen Verlauf der Schwangerschaft immer die Notwendigkeit eines derartigen operativen Eingriffs abgewogen werden. "Ein frühzeitiger Kontakt zu einer Hebamme kann bei der Entscheidung hilfreich sein. Außerdem vermitteln Geburtsvorbereitungskurse vielen Schwangeren Sicherheit und helfen Ängste abzubauen", erklärt Mirbeth.