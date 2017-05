Vermischtes Tirschenreuth

"Keine/r darf verloren gehen" lautet ein wichtiges Motto des pädagogischen Konzepts des Katholischen Kinderhauses "Unsere Liebe Frau" . Dabei wird in der Kindertageseinrichtung schon seit Jahren die heute so oft zitierte "Inklusion" berücksichtigt.

In der "integrativen Einrichtung" können Kinder mit und ohne Behinderung spielen und lernen täglich von- und miteinander. Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, etwa mit Defiziten in der Entwicklung (z. B. Sprache, Motorik, Sozialverhalten), haben die Möglichkeit mit "normal" entwickelten Kindern gemeinsam zu spielen und zu lernen. Die Kinder erhalten neben den allgemeinen Bildungs- und Lernangeboten gezielte Unterstützung durch externe Therapeuten (Logopädie, Ergotherapie, Heilpädagogik, Krankengymnastik, Psychologie)Ebenfalls gibt es für die integrativen Kinder den Fachdienst zur sozialen Integration, der in gezielten Kleingruppenarbeiten versucht, die Kinder im sozial-emotionalen Bereich zu stärken und gut in die Gruppe zu integrieren. Hierzu kommt zweimal wöchentlich eine Heilpädagogin in die Einrichtung. Die Beantragung und Abrechnung des zusätzlichen Angebotes läuft über den Bezirk Oberpfalz. Die Eltern bezahlen nur die reguläre Kinderhausgebühr. Im Katholischen Kinderhaus gibt es seit vier Jahren auch die Möglichkeit, einen Platz in der Integrativgruppe der "Zaubersteine" zu erhalten. Hier spielen und lernen bis zu 5 integrative Kinder mit 10 bis 12 Regelkindern zusammen. Da hier ein erhöhter Förderbedarf besteht, gibt es in dieser Gruppe einen erhöhten Personalschlüssel. Neben einer Erzieherin und einer Kinderpflegerin arbeiten hier zusätzlich eine Erzieherin als Zusatzkraft und eine Fachkraft für Inklusion (Erzieherin mit Zusatzausbildung). In der integrativen Gruppe ist der Tagesablauf bewusst "strukturiert", damit sich alle Kinder gut zurechtfinden. Die Kinder lernen bewusst mit Stärken und Schwächen umzugehen. Aufeinander Rücksicht nehmen ist ein großes und wichtiges Thema, wenn ein Kind in der Gruppe ist, das z. B. nicht laufen kann. Zum zurückliegenden Osterfest durften sich die Kinder über zwei "Osterhasen". Jetzt müssen sie sich um die Tiere kümmern. Mit Unterstützung der "tiergestützten Pädagogik" wird gerade den besonderen Kindern die Möglichkeit geben, neben den vielen Fördereinheiten zur Ruhe zu kommen. Gerade im Umgang mit Tieren kann dies gut gelingen (streicheln, kuscheln...). Am Wochenende übnernehmen die Eltern den "Fütterdienst" zu übernehmen. Nur so kann dieses Projekt durchgeführt werden.