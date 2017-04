Vermischtes Tirschenreuth

25.04.2017

Auf dem Weg zum eigenen Haus kann die Siedlergemeinschaft wertvolle Hilfe geben. In Tirschenreuth steht weiter Gerhard Strobl an der Spitze des Verbandes.

Chance für junge Familien

Seit Jahrzehnten bei den Siedlern 58 Mitglieder der Siedlergemeinschaft wurden für langjährige Zugehörigkeit ausgezeichnet. Mit Albert Franz wurde sogar eine Auszeichnung für 60 Jahre vergeben, Franz wohnt jetzt in Kempten. 50 Jahre sind dabei: Margarete Dörr, Renate Dotzler, Margarete Franz, Maria Haidl, Rosalinde Mannl, Franziska Nagerl, Robert Schwägerl, Hermann Zölch. 40 Jahre Mitglied sind: Ludwig Buchwald, Walter Dietrich, Auguste Grundler, Elisabeth Kraus. Für 30 Jahre wurden geehrt: Barbara Hollmann, Peter Ruppert und Elisabeth Wystrichowski.



20 Jahre sind dabei: Karl Fischer, Alois Franz, Hildegard Geyer, Josef Gmeiner, Peter Gold, Walter Günther, Herbert Haas, Otto Hauenschild, Sabine Kaufmann, Ursula Kraus, Elfriede Lang, Gerd Lenz, Hans Lindner, Maria Lukschanderl, Franz-Josef Maischl, Gerhard Richter, Robert Scharnagl, Udo Scharnagl, Herbert Sladky, Klaus Steckbauer, Marianne Steinhauser, Günter Träger, Rupert Wirner, Karl Zintl.



Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Werner Bäuml, Andreas Biber, Alexandra Bilz, Roswitha Brandl, Marita Brunner, Andreas Fischer, Peter Geyer, Bernhard Kurzeck, Thomas Kurzeck, Alfons Mehler, Elke Pinkert, Hans Reber, Walter Richter, Doris Scharl, Richard Schleicher, Rita Striegl, Martha Wild, Thomas Zinkl. (hä)

Die Schaffung von Wohneigentum bleibt Hauptanliegen der Siedlergemeinschaften, heute der "Verband Wohneigentum". Bei der Jahresversammlung im Saal des Gasthofs zur Alm wurde Gerhard Strobl als Vorsitzender bestätigt.In seinem Tätigkeitsbericht ging der Vorsitzende auch auf die Mitgliederentwicklung ein. Nach neun Todesfällen und 14 Neuaufnahmen zählt die Gemeinschaft aktuell 598 Mitglieder. Der Vorsitzende berichtet unter anderem von der Tagesfahrt nach Dinkelsbühl oder der traditionellen Radsternfahrt, diesmal nach Wiesau. Ein Erlebnis war laut Strobl die Reise mit dem Kreisverband nach Ochsenfurt mit Schifffahrt. "Ein großer Erfolg war wieder einmal der Hutzaabend mit Büfett und musikalischer Unterhaltung." Kassier Thomas Bleib gab Einblick in die geordneten Finanzen der Siedlergemeinschaft, wobei die Abgabe an den übergeordneten Verband beachtlich zu Buche schlagen.2. Bürgermeister Peter Gold bedankte sich bei der Siedlergemeinschaft, die sich um die Belange der "Häuslebauer" kümmere. Die kürzlich vorgenommene Änderung der Straßenausbau-Beitragsatzung der Stadt sollte niemand erschrecken. Der Wohnungsbau werde in den Ballungsräumen immer problematischer. In der Kreisstadt bekämen junge Familien nun mit dem Projekt Lindenweg II die Chance, günstigen Wohnraum zu erwerben. Stellvertretender Landesvorsitzender Christian Benoist sprach unter anderem die finanziellen Probleme des Verbandes an, obwohl Sparmaßnahmen durchgeführt wurden. Ein weiteres Thema war die Stromtrassenführung der "Tennet", die Benoist ebenso kritisierte wie die geplante Elektrifizierung der Bahn, von der einige Siedlergemeinschaften entlang der Strecke unverhältnismäßig stark betroffen sind.Ohne Probleme verliefen die Neuwahlen. Verkürzt wurde die Amtszeit der Vorstandschaft von drei auf zwei Jahre, außerdem kommt man ab sofort mit nur einem stellvertretenden Vorsitzenden aus. Zur Vereinsführung gehört auch ein 18 Personen umfassender Beirat. Strobl appellierte eindringlich an die Versammlung, in zwei Jahren eine jüngere, dynamische Vorstandschaft zu wählen. Das Ergebnis: 1. Vorsitzender Gerhard Strobl, 2. Vorsitzender Karl Konrad, Schriftführer Rainer Ramisch, Kassier Thomas Blei, Kassenprüfer Erwin Jaspers und Sieglinde Schmidkonz, Beiräte Manfred Brunner, Markus Burger, Thomas Franz, Beate Heinrich, Erwin Jaspers, Monika Lippert, Gertraud Meyer, Karl Meyer, Andrea Nürbauer, Karl-Heinz Nürbauer, Peter Ruppert, Rosa Schmid, Sieglinde Schmidkonz, Wolfgang Scholz, Franz Stahl, Andreas Stock, Lothar Wolfrum und Joachim Wystrichowski.