06.02.2017

Recht turbulent gestaltete sich das vergangene Jahr für den Motorsportclub. Dabei drohte dem Verein sogar das Aus. Jetzt findet sich der MSC wieder in ruhigerem Fahrwasser.

Offener und informativer

Treue Mitglieder

Beim Treffen der Motorsportfreunde zollte Bürgermeister Norbert Schuller in seinem Grußwort Alfred Haubner großen Dank, dass er doch noch einmal als Vorsitzender angetreten ist und den MSC mit seiner neuen Führungsmannschaft nicht fallen ließ. Die Stadt sei stolz auf den MSC, nicht nur wegen seiner motorsportlichen Veranstaltungen, sondern wegen seiner Nachwuchsarbeit und vor allem für sein Engagement in der Verkehrserziehung, die im Wesentlichen die Handschrift von Alfred Haubner trage. Schuller dankte dem MSC auch für die aktive Teilnahme beim Bürgerfest und dem Ferienprogramm der Stadt.Im Blickpunkt der Mitgliederversammlung, die am Freitagabend im Gasthaus Kistenpfennig stattfand, standen die Rechenschaftsberichte des neuen Vorstandsteams. Vorsitzender Alfred Haubner freute sich, dass der MSC derzeit 303 Mitglieder habe, davon seien mehr als 140 Mitglieder auch im ADAC dabei. Dieser Mitgliederstand, so Haubner, sei jedoch auch Dauer wohl kaum zu halten, vor allem aufgrund des demografischen Wandels. Sein eindringlicher Appell an alle: "Werbt Mitglieder für den MSC". Nachdem in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im April vergangenen Jahres wieder ein Vorstandsteam gefunden wurde, habe man mit Elan die Arbeit aufgenommen und alle Veranstaltungen, so Haubner, mit Bravour gemeistert.Der MSC-Chef dankte ausdrücklich allen, die sich ins Vereinsleben mit einbrachten, auch jenen, die im Verein mitarbeiten, obwohl sie gar keine Mitglieder seien. "Ohne dieses gute Verhältnis wäre vieles nicht möglich gewesen". Der MSC werde auch künftig gute Vereinsarbeit betreiben und Veranstaltungen durchführen. Im Sinne eines modernen Vereins werde man bemüht sein, noch offener und informativer zu sein. Dazu gehöre auch ein neuer Internetauftritt des MSC, der im Laufe der Versammlung ausführlich vorgestellt wurde. In seiner Funktion als Verkehrsreferent ging Alfred Haubner auf die verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen des MSC ein. An den Mittelschulen in Tirschenreuth und in Windischeschenbach sowie an der Grundschule in Bärnau gab es verschiedene schulische Veranstaltungen zu den Themen "Hallo Auto", "Toter Winkel", "Mobil mit Köpfchen" sowie "Alkohol und Drogen". Toll seien auch die Fahrradturniere an der Marienschule in Tirschenreuth (121 Teilnehmer) und in Bärnau (52 Teilnehmer) angenommen worden.Ferner habe der MSC im Auftrag des ADAC 193 Warnwesten an die eingeschulten Kinder in Tirschenreuth, Bärnau, Großkonreuth, Plößberg und Neualbenreuth verteilt. Sportleiter Gerald Banczyk appellierte an die Mitglieder, mehr zu den Clubabenden zu kommen. Jugendleiter Rainer Geyer verwies darauf, dass aktuell 24 Kinder und Jugendliche beim MSC Kart fahren. In diesem Jahr stehen am 9. April und am 11. Juni ADAC-Jugendkartrennen auf dem Programm. Wie 2016 werde man auch in diesem Jahr wieder am Tirschenreuther Ferienprogramm teilnehmen. Einen Einblick in die Finanzen des MSC gewährte die neue Kassiererin Nadja Schraml.Im weiteren Verlauf der Versammlung konnte Vorsitzender Alfred Haubner gemeinsam mit 3. Bürgermeister Norbert Schuller langjährige Mitglieder ehren: Für jeweils 40 Jahre wurden Rainer Rosnitschek, Wolfgang Weiß und Heinrich Kraus, für jeweils 10 Jahre wurden Albrecht Kirchmann und Peter Spitzl geehrt.