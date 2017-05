Vermischtes Tirschenreuth

03.05.2017

Stundenlang gesperrt war am Dienstagmorgen die Kreuzung an der Marienapotheke. Beim Zusammenstoß von zwei Lastwagen wurden die beiden Fahrer leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen betrug rund 18 000 Euro.

Gegen 5.20 Uhr lenkte der Fahrer eines Holztransporters sein schweres Gefährt von der Umgehung in die Mühlbühlstraße und weiter Richtung Mähring. Zu dem frühen Zeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung mit der Bahnhofstraße noch nicht in Betrieb. Der Lkw-Fahrer steuerte über die Kreuzung, ohne die Vorfahrt der Bahnhofstraße zu beachten. Der Lenker eines Lieferwagens einer Bäckerei, der gleichzeitig vom Marktplatz kam, konnte den Zusammenstoß nicht verhindert. Der 7,5-Tonner prallte in die Seite des Lkw-Gespanns, das mit schweren Stämmen beladen war, und schob den Laster mehrere Meter zur Seite. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Nach dem Zusammenstoß mussten die Feuerwehr und die Straßenmeisterei auslaufendes Öl binden und weiträumig den Verkehr umleiten. Zur Bergung der Lastwagen war die Kreuzung bis in den späten Vormittag total gesperrt. Bevor man den Holzlaster abschleppen konnte, mussten die Baumstämme auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden.