Vermischtes Tirschenreuth

10.05.2017

Seit rund 500 Jahren gibt es das Amt des Feldgeschworenen. Doch nur noch in Bayern, Rheinland-Pfalz und teilweise in Thüringen gibt es sie noch. Allein in Bayern sind rund 20 000 Feldgeschworene im Einsatz.

Ein wichtiges Ehrenamt ist es hier über die Jahrhunderte geblieben. Frank Borchardt, Chef des Vermessungsamtes Tirschenreuth, bestätigte dies unmissverständlich. Auch die Feldgeschworenenordnung bringe dies zum Ausdruck. Denn hier ist festgelegt, dass der Erste Bürgermeister dafür Sorge zu tragen hat, dass immer eine ausreichende Anzahl an Feldgeschworenen vorhanden ist. In Tirschenreuth sind dies Josef Zant, Josef Kraus, Robert Venzl, Alfred Böhm, Franz Spitzl, Josef Bäuml, Karl Mehler, Manfred Berndt, Hans Zölch und Alfred Schaumberger. Letzterer scheidet auf eigenen Wunsch nach langjähriger Tätigkeit nun aus.Freilich haben sich ihre Aufgaben über die Jahrhunderte etwas verändert. Hatten die "Siebener" früher die Berechtigung bei Grenzstreitigkeiten zu entscheiden, brauchen sie heute diese Aufgabe nicht mehr wahrzunehmen. Für die korrekten Grundstücksgrenzen sorgt heute das Vermessungsamt. Doch auch in unserer Zeit übernehmen die Feldgeschworenen wichtige Aufgaben. Und sie setzen immer noch die Grenzsteine. Früher wurden von ihnen auch geheime Zeichen gesetzt, um eine eventuelle Grenzsteinversetzung überprüfen. Moderne Technik kann ohne Geheimzeichen auskommen, doch verwendet werden sie sicherheitshalber immer noch. Nachdem im Mai 2011 die letzte Wahl stattfand, trafen sich die Feldgeschworenen im Rathaus, um turnusgemäß nach sechs Jahren ihren Obmann und seinen Stellvertreter zu wählen. Vollkommen komplikationslos ging dies in nur wenigen Minuten über die Bühne. Einstimmig wiedergewählt wurden Josef Kraus als Obmann und Alfred Böhm als sein Stellvertreter.