Vermischtes Tirschenreuth

24.05.2017

24.05.2017

Tirschenreuth/Weiden. Der Kreisjugendring Tirschenreuth, der Kreisjugendring Neustadt und der Stadtjugendring Weiden haben gemeinsame Sache gemacht. Sie boten Verantwortlichen in der Jugendarbeit eine Fahrt in die Bundeshauptstadt Berlin an. Neben vielen neuen Eindrücken hatten die Teilnehmer auch die Möglichkeit, Erfahrungen und Ideen für die Jugendarbeit auszutauschen.

Ein Höhepunkt war eine Diskussionsrunde mit den drei Bundestagsabgeordneten der Region Albert Rupprecht (CSU), Reiner Meier (CSU) und Uli Grötsch (SPD) im Paul-Löbe-Haus über die Arbeit der Parlamentarier in Berlin, die Stromtrasse, Ausbildungsmöglichkeiten, Schulbildung und vieles mehr. Im Anschluss wurden der Bundestag und die Reichstagskuppel besichtigt.Besonderen Anklang fand die Stadtführung, welche die Gruppe zu den Attraktionen der Stadt und Orten der Zeitgeschichte Berlins führte. Während eines Mittagsessens in der Bayerischen Vertretung trafen die Oberpfälzer den Abgeordneten Andreas Scheuer, mit dem sich eine anregende und interessante Diskussion über Integration und Waffenlieferungen anschloss. Viele nutzten auch die Gelegenheit, ein Foto mit dem bekannten Kabarettisten Django Asül, der zufällig ebenfalls in der Vertretung war, zu machen. Danach war Bummeln am Gendarmenmarkt und eine Shopping-Tour am Kurfürstendamm angesagt. Ein paar Jugendleiter sahen sich das Musical "Der Glöckner von Notre Dame" im Theater des Westens an.Bei herrlichem Sonnenschein unternahm die Gruppe auch eine Schifffahrt über den Wannsee nach Potsdam. Zum Abschluss wurde das Schloss Sanssouci besucht. Neben dem vielfältigen Programm blieb auch reichlich Zeit für eigenständige Unternehmungen.Die drei Jugendringe überlegen aufgrund der positiven Resonanz, auch für nächstes Jahr wieder eine solche Fahrt anzubieten.