Vermischtes Tirschenreuth

28.05.2017

5

0 28.05.2017

Tirschenreuth/Neustadt. (exb) Sterben ist ein vielfach an den Rand gedrängtes Thema in unserer Gesellschaft. Junge Menschen beschäftigen sich mit diesem Thema meist gar nicht. Deswegen organisierten Carolin Hampel und Markus Schreyer vom Kreisverband der Jungen Union (JU) einen Besuch in der Palliativstation am Felixberg in Neustadt.

"Die Aufgabe der Palliativstation ist es, Leben in den Tag zu bringen, nicht Tage in ein Leben", bekräftigte Dr. Stephanie Kuchlbauer, Ärztliche Leiterin der Station, beim Besuch der Nachwuchspolitiker. Für die Patienten solle Lebensqualität erhalten oder wieder geschaffen werden. Dafür sorgten auf der Palliativstation in Neustadt neben Palliativmedizinern und ausgebildeten Pflegefachkräften auch verschiedene Therapeuten.Die bewusst freundlich und hell gehaltene Innenausstattung fiel den Teilnehmern sofort auf. "Eine Palliativstation zeichnet sich dadurch aus, dass sie Patienten und auch deren Angehörige ganzheitlich betreut und sich dafür vor allem Zeit nimmt", stellte Dr. Kuchlbauer heraus. Ziel des Aufenthaltes sei es, einen Weg für die Patienten zu finden, mit ihrer unheilbaren Erkrankung würdig leben und sterben zu können. "Ist dieser Weg gefunden, können viele Patienten auch wieder nach Hause gehen."Dr. Kuchlbauer beantwortete zahlreiche Fragen der interessierten Mitglieder. Auch der religiöse Aspekt blieb nicht außen vor. "Sterben liegt nicht in menschlicher Hand, sondern ist von Gott bestimmt", fasste Carolin Hampel, zuständiges JU-Vorstandsmitglied für Fragen rund um Glauben und Werte, die christliche Position zusammen. Ein Gedanke, der auch auf der Palliativstation zum Tragen kommt. Dabei kam auch das viel umstrittene Thema Sterbehilfe zur Sprache. Die Einrichtung begleite beim Sterben, um Sterben in Würde zu ermöglichen, machten die Verantwortlichen deutlich. Sterben solle schließlich an der Hand eines Menschen - nicht durch sie - geschehen. Oft verschwinde der Wunsch nach aktiver Sterbehilfe auch wieder, wenn die Beschwerden der Patienten erfolgreich gelindert würden."Großen Respekt für die hervorragende Arbeit in diesem hochsensiblen Bereich", sprach JU-Kreisvorsitzender Grundler dem Team in Neustadt aus. Die enge Zusammenarbeit mit der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, den Hospizvereinen der Umgebung und den Hospizen in Bayreuth und Regensburg zeichne die Station aus.Durch den anstehenden Umzug der Station nach Weiden werden laut Dr. Kuchlbauer neue und noch bessere Möglichkeiten für Patienten und Angehörige geschaffen. Doch wichtig dabei sei auch die Unterstützung aus der Bevölkerung, weil nicht alles, was die Station bietet und bieten möchte, von Staat und Krankenkassen finanziert werde. Die JU unterstützte die Arbeit mit einer Spende über 400 Euro.