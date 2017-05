Vermischtes Tirschenreuth

Das hörten die Teilnehmer beim Besuch von Dr. Winfried Bausback gerne: Der bayerische Justizminister sprach sich deutlich für den Amtsgericht-Standort aus. Und war auch begeistert von der Optik des herrlichen Gebäudes aus dem 13. Jahrhundert.

Ganz ohne "Wunschzettel" kam der Minister beim Aufenthalt am Montag in Tirschenreuth nicht davon. Zwar war Gerichts-Chef Thomas Weiß mit Auftrag und Arbeitsumfang seines Hauses durchaus zufrieden, Bürgermeister Franz Stahl gab dem Minister aber ein paar Hausaufgaben mit auf den Weg. Vorbildlich hätte die Justizbehörde die Fischhofbrücke saniert, bescheinigte Stahl. Jetzt wäre halt eine Beleuchtung noch ganz schön. "Den Strom zahlen wir", versicherte der Bürgermeister. Und Justitia selbst könnte noch eine Waagschale gebrauchen, denn die fehlt der Statue in der Brückenmitte bis heute. Thomas Weiß durfte dem Gast die Historie des Gebäudes vorstellen und freute sich über den Besuch bei den Mitarbeitern. "Ich hoffe auf gute Gespräche im Stiftland!"Professor Dr. Winfried Bausback konnte auf seiner Runde zu den Gerichtsstandorten in Bayern eine qualifizierte Beurteilung abgeben. "Sie haben eines der schönsten Amtsgerichte", bescheinigte er. Zu den Vorzügen zählte Bausback auch die zentrale Lage, die das Gericht zum Teil der Stadt macht und die Justiz mitten in die Gesellschaft platziert.Dem Standort bescheinigte Bausback eine "lebensfähige Größe" und eine wichtige Bedeutung für die Region. "Die Menschen haben ihre eigene Denkart und daher müssen wir vor Ort sein", bekräftigte der Justizminister die flächendeckende Präsenz.