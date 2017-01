Vermischtes Tirschenreuth

31.01.2017

"Wir waren gut vorbereitet, hatten die Situation richtig eingeschätzt und zu jeder Zeit im Griff", sagt Rainer Hutterer, Dienststellenleiter der Straßenmeisterei. Blitzeis hat es am Dienstag auch im Landkreis gegeben, Verkehrsunfälle oder geschlossene Schulen wegen der Wetterlage aber nicht.

Perfekt vorbereitet

Im Süden schlimmer

"Eine einzige Mutter aus den westlichen Landrat hat angerufen und gefragt, ob heute Schule ist oder nicht." Schulrat Rudolf Kunz erklärt auf Nachfrage, dass alle Schulbusse pünktlich gefahren sind und es keine Verzögerungen wegen Eis- oder Schneeglätte gegeben hat. "Sogar unser Sorgenkind, dass auf der Strecke Pfaben - Erbendorf verkehrt, konnte ungehindert passieren", sagt Kunz.Rainer Hutterer von der Straßenmeisterei erklärt: "Wir waren perfekt vorbereitet. Wir haben seit Montag die aktuellen Meldungen des Deutschen Wetterdienstes verfolgt und danach gehandelt. Das bedeutet, dass wir bereits am Montagvormittag eine Grundlagenstreuung mit einem speziellen Sole-Gemisch gelegt haben. Mit Blick auf das Wetterradar haben wir reagiert und gegen 16.30 Uhr eine weitere Lage ausgebracht. Anschließend sind wir die ganze Nacht bis spät in den Vormittag hinein durchgefahren." Die Lage sei immer relativ im grünen Bereich gewesen. Man müsse auch erwähnen, dass der Regen, beziehungsweise Schnee weniger heftig hereingebrochen sei, als er vorhergesagt war."Den Süden hat es da viel schlimmer erwischt." Neun Fahrzeuge waren im Einsatz, davon drei eigene und sechs von Unternehmern. Die Straßenmeisterei war mit einem Melder und drei Fahrern voll beschäftigt. Durchschnittlich verbraucht der Landkreis etwa 3500 Tonnen Salz pro Jahr. "Heuer haben wir, für unsere Gegend, wieder einmal einen normalen Winter. Da wird es wohl etwas mehr werden", so Hutterer. Lob zollt er den Autofahrern, die "offensichtlich die Wetterlage richtig eingeschätzt und alles richtig gemacht haben."Diese Einschätzung teilen auch die Sprecher der Polizeiinspektionen Tirschenreuth und Waldsassen. In ihrem Wirkungsbereich hatten sie keine Vorkommnisse im Zusammenhang mit Glatteis oder Schneeglätte zu verzeichnen. Auch Heribert Hasenfürter, Leiter des Kreisbauhofs, hat von keinerlei Blitzeis-Sondereinsätzen zu berichten. "Alles lief ganz normal." Das bestätigt ebenso Hans Prucker, Geschäftsführer der Eska.