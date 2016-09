Knott nun auch Fisch-Pensionär

Vermischtes Tirschenreuth

Dem pflichtete Vorsitzender Hans Klupp voll und ganz bei. Er bedauerte, mit Peter Knott einen langjährigen Mitstreiter und Weggefährten in der Vorstandschaft zu verlieren. Seit der Vereinsgründung war der Touristiker schließlich durchgehend als 2. Vorsitzender eingebunden. Dabei, so Klupp, reichte sein Engagement stets weit über die berufliche Verpflichtung hinaus. Zahllose Termine hätte Knott so im Lauf der Jahre wahrgenommen und immer mit angepackt, wenn irgendwo Not am Mann war. Für diesen Einsatz bedankte sich der Vorsitzende mit einem Präsentkorb - Moselwein für ruhige Pensionärs-Stunden und einem Essensgutschein für den regionalen Fischgenuss sollen Peter Knott das Dasein als "Fisch-Rentner" versüßen.Als neue 2. Vorsitzende wurde anschließend einstimmig Knotts Nachfolgerin im Landratsamt, Stephanie Wenisch, gewählt. Damit, so Klupp, sei der Posten weiterhin in bewährter Weise mit dem Tourismus verzahnt. Außerdem habe man aus der vorherigen Tätigkeit von Wenisch als Projektmanagerin für das Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth schon viele gemeinsame Aktionen gestemmt, so dass diese Neubesetzung beste Voraussetzungen für die Zukunft der Arge Fisch verspreche.