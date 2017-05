Vermischtes Tirschenreuth

Zur Diskussionsrunde über die aktuelle Bundes- und Landespolitik, insbesondere zur Bundestagswahl 2017, lädt der Kreisjugendring Tirschenreuth am Donnerstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr ins Seenario in Tirschenreuth ein. Der Eintritt ist frei. Zu Gast werden der renommierte Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt und der Leitende Redakteur Clemens Fütterer sein. Die Moderation übernimmt der Vorsitzende des Kreisjugendrings, Jürgen Preisinger. Der 63-jährige Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt ist Professor an der TU Dresden mit Schwerpunkt Vergleichende Politikwissenschaft. Bekannt ist er als Kommentator und Analytiker des aktuellen politischen Geschehens in Presse, Hörfunk und Fernsehen.

Publikum einbinden

Clemens Fütterer beschäftigt sich als Leitender Redakteur von Oberpfalzmedien mit der Landes- und Bundespolitik. Bekannt ist er auch durch seine analytischen Kommentare, die den Leser zu einer eigenen Meinungsbildung anregen sollen. "Bei dem Gespräch mit den beiden Experten wollen wir insbesondere Themen zur Bundestagswahl ansprechen", so Jürgen Preisinger. "Wir werden aber zu jedem Zeitpunkt das Publikum einbinden und auf die Fragen der Gäste eingehen." Zu der Gesprächsrunde ist die gesamte Bevölkerung eingeladen. Weitere Informationen auf den Internetseiten des Kreisjugendrings unter www.kjr-tir.de.