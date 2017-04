Landeplatz für Helikopter

Vermischtes Tirschenreuth

27.04.2017

"Umgezogen" ist der Hubschrauberlandeplatz am Krankenhaus der Kreisstadt. Für den Bau des neuen Medizinischen Versorgungszentrums musste die bisherige Fläche für den Helikopter hinter dem Krankenhaus weichen. In den vergangenen Wochen wurde Ersatz unterhalb der alten St.-Peter-Kirche geschaffen. Die Fläche wurde bereits mit einer Teerdecke ausgestattet, ebenso deutet die Markierung auf den Verwendungszweck hin. Was noch fehlt, ist die Beleuchtung.

Die Piloten des Rettungshubschraubers werden sich für längere Zeit an den neuen Landepunkt gewöhnen müssen. Denn durch den Bau des MVZ sowie die Erweiterung des Krankenhauses wird der Ersatz-Hubschrauberlandeplatz wohl für vier bis fünf Jahre genutzt werden müssen.