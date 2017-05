Vermischtes Tirschenreuth

(wb/wro/jr) Landauf, landab sind sie nun ein Blickfang der Städte, Gemeinden und Dörfer im Landkreis Tirschenreuth: die Maibäume. Vielerorts packte die halbe Dorfgemeinschaft mit an, um nach altem Brauch mit Schwalben den Stamm von der Waagrechten in die Senkrechte zu heben. In manchen Orten haben die Organisatoren die schweißtreibende Arbeit auch an motorisierte Helfer abgegeben. Nach getaner Arbeit hieß es dann "Azapft is". Bratwürstl und Steaks machten Lust auf die Biergartensaison.

Genauso traditionell gab es viele durchgemachte Nächte. Vor allem in den Gemeinden, in dem der Frühlingsbote bereits am Vorabend des Maifeiertags aufgestellt wurde, war dies der Fall. Aus gutem Grund: In der Walpurgisnacht gibt es nach altem Brauch viele, die im Schutz der Dunkelheit dem geschmückten Sinnbild des Wonnemonats nach dem Stamm trachten.Ein besonderer Blickfang waren die Trachtengruppen, die um den Baum tanzten. In Wiesau bestritt den bunten Rahmen die Tanzgruppen des "Stiftländer Heimatvereins", die einstudierte Volkstänze zum Besten gab. Für die musikalische Untermalung sorgte der örtliche Musikverein.Mit reiner Muskelkraft stellten auch die Konnersreuther Burschen am Sonntag am Therese-Neumann-Platz einen stattlichen Maibaum auf. Höhepunkt des Festes war die Verlosung des Maibaums.___Weitere Fotos im Internet: