Vermischtes Tirschenreuth

13.02.2017

Tirschenreuth/Schwandorf. Die Gastronomie blüht: Die Zahl der Übernachtungen in Hotels, Pensionen oder Jugendherbergen ist 2016 auf neue Rekordwerte geklettert. Oberpfälzer Hotel-Betreiber bewerten diese Entwicklung unterschiedlich.

Knackpunkt Kassenpflicht

Mit Essen punkten

So nächtigen in einem Schwandorfer Hotel hauptsächlich Geschäftsleute. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: fünf Tage. Typische Touristen hätten noch nie zur Hauptklientel des Hotels gehört. "Und seien wir doch mal ehrlich: Wer kommt denn extra zu uns, um hier Urlaub zu machen?", gibt der Besitzer zu bedenken. Richtigen Tourismus gebe es in der Oberpfalz nicht. "Wer etwas anderes behauptet, belügt sich selbst."Den Grund für die gestiegene Zahl der Touristen sieht der Hotel-Besitzer weder im kulinarischen Angebot noch in attraktiven Landstrichen der Region. "Ich denke eher, die Entwicklung liegt an der neuen Kassenpflicht seit diesem Jahr." Seit 1. Januar 2017 sollte jeder Gastronom alle Buchungen und Verkäufe in einer Blackbox seiner Registrierkasse eingeben. "So kann das Finanzamt jederzeit nachschauen, womit ein Betrieb Umsatz gemacht hat." Es werde dadurch unmöglich, Unterkünfte schwarz zu vermieten. "Und wer es vorher getan hat, hat wohl Angst bekommen", schätzt der Schwandorfer Hotelier. Würde ein Betrieb auf einmal deutlich mehr Umsatz machen als im Vorjahr, könnte das Finanzamt aufmerksam werden. "Deshalb haben sicher viele gewissenhafter als sonst für 2016 mitgetippt."Ulrich Korb, Bezirksgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, hält diese Vermutung für abwegig. "Das ist ein Generalverdacht, wie er über allen Bargeld-intensiven Branchen schwebt." Sein Gegenargument: Es gebe immer noch Hotel-Betriebe, die keine elektronischen Kassen haben, sondern ein offenes Ladenbuch führen.Das können sie auch weiterhin. "Die neue Regelung schreibt nämlich nicht vor, dass jemand auf ein technisches Kassensystem umsteigen muss." Dass die gewachsene Touristenzahl etwas mit der Kassenpflicht zu hat, glaubt Korb daher nicht. Er bestätigt zudem, dass sie auch schon in den Jahren zuvor kontinuierlich nach oben gegangen seien. Das bestätigt auch das Hotel "Seenario" in Tirschenreuth. "Vor allem letztes Jahr waren es mehr als sonst", bilanziert eine Mitarbeiterin. Und für 2017 sieht es ebenfalls gut aus: "Für die nächsten Monate gibt es genügend Buchungen." Zu den Gästen gehören aber weniger Touristen als Geschäftsleute. Viele Firmen aus China, Japan, England, den USA oder der Schweiz quartieren Mitarbeiter zu Schulungen in das Hotel ein. "Natürlich auch deutsche Betriebe."Insgesamt sieht die "Seenario"-Mitarbeiterin die regionale Touristik in im Wandel. In ihren Augen wird der Landstrich immer attraktiver und lockt die Gäste an. "Langsam kommen wir aus der Schiene raus, nur ein Grenzland zu sein. Viele meinen ja, hier hört die Welt auf." Als Pluspunkt des Ortes betrachtet sie außerdem das kulinarische Angebot und das Freizeitprogramm für Familien.Ähnlich ist es auch in einem Ferienhaus in Freudenberg (Kreis Amberg-Sulzbach). Zwar ist die Zahl der Übernachtungsgäste im vergangenen Jahr gestiegen. "Aber eher deswegen, weil sich der Markt verändert", meint die Besitzerin. Statt typischer Touristen nächtigen immer mehr Handwerker auswärtiger Betriebe in der Pension - für mehrere Monate. Früher sei das anders gewesen. Ob man Zimmer für einige Monate an Handwerker oder nur für ein paar Tage an Sommerfrischler vergibt, muss jeder Betrieb selbst entscheiden. "Für mich aber bleibt ein Gast ein Gast." Welche Besucher in ein Hotel oder eine Ferienunterkunft überwiegen einchecken, weiß der jeweilige Betrieb selbst am besten. "Es ist also mehr eine subjektive Wahrnehmung", erklärt Ulrike Eberl-Walter vom Tourismusverband Ostbayern (Regensburg).Zu den Besuchern der Jugendherberge Burg Trausnitz (Kreis Schwandorf) gehören hauptsächlich Schulen, Musikvereine und Ministrantengruppen. Stammgäste, die sich regelmäßig für ein paar Nächte in der Burg einquartieren. "Wobei wir letztes Jahr auch neue Gäste dazugewonnen haben", freut sich Hausleiterin Brigitte Fehrner.