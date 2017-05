Vermischtes Tirschenreuth

02.05.2017

12

02.05.2017

Fast ihre ganz Freizeit widmen viele BRK-Mitglieder dem Dienst an ihren Mitmenschen. Fast 12 000 Stunden verzeichnet die Bereitschaft der Kreisstadt.

Führungswechsel

Bei der Jahresversammlung zeigte Bereitschaftsleiterin Silke Birkner die vielfältigen Aktivitäten auf. Von den 11 860 Gesamtstunden werden 5300 Stunden im Rettungsdienst geleistet. Bei Festabsicherungen oder Sportveranstaltungen sind die BRK-Helfer immer zur Stelle. Eine besondere Herausforderung sei, so Silke Birkner, stets der Historische Weihnachtsmarkt oder das Starkbierfest des Lions-Clubs. Insgesamt waren die BRK-Mitglieder bei den Sanitätsabsicherungen an 35 Tagen 870 Stunden im Einsatz.Zum Bereich Sozialarbeit gehören die Blutspende und die Seniorenfeier welche bereits seit 48 Jahren veranstaltet wird. Bei den Blutspendeaktionen seien im vergangenen Jahr 945 Blutspender (45 zum ersten Mal) verzeichnet worden. Beim Sondertermin im Blutspendemobil erschienen 45 Spender und 9 Erstspender. Für den reibungslosen Ablauf wurden 960 Stunden geleistet.Zu den wichtigen Aufgaben zählte die Bereitschaftsleiterin auch die Mittelbeschaffung. Deshalb werde alljährlich eine Altkleidersammlung durchgeführt und vom Erlös Ausbildungs- und Sanitätsmaterial angeschafft. Sehr aktiv ist die Bereitschaft auch in der Kochgruppe des Katastrophenschutzes. Feldkoch Hermann Birkner mit seinen Helfern wurde zweimal nach Wiesau zum Gründungsfest und JRK-Wettbewerb zur Zubereitung einer warmen Verpflegung angefordert. Der traditionelle Schweinebraten beim Gartenfest der Feuerwehr wird ebenfalls von den Kameraden des Roten Kreuzes in der Feldküche vorbereitet. 430 Stunden waren die Helfer im K-Schutz im Einsatz.Vorausschauend wies Silke Birkner auf anstehende Termine hin: 1. Juli Altkleidersammlung; 23. Juli Gartenfest; 2. Dezember Seniorenfeier in der Aula der Mittelschule. Für die Ausflugsfahrt nach Hamburg vom 30. September bis 3. Oktober sind noch Plätze frei, es können auch Nichtmitglieder teilnehmen. Nach acht Jahren als Bereitschaftsleiterin trat Silke Birkner bei der Jahresversammlung zurück und ist jetzt Stellvertreterin. Hans Maenner übernimmt das Amt des Bereitschaftsleiters, Leiterin für Soziale Aufgaben ist Erna Mayerhöfer.In seiner Funktion als Bürgermeister und BRK- Kreisvorsitzender dankte Franz Stahl der Bereitschaft für ihre zahlreichen Einsätze und das großartige ehrenamtliche Engagement im Dienste des Roten Kreuzes für die Sicherheit der Bürger unserer Kreisstadt. Geehrt wurden anschließend langjährige aktive Mitglieder: Klaudia Kormann (10 Jahre), Nadine Ranczuch (15 Jahre), Marianne Niemerg (25 Jahre), Claudia Mathes (30 Jahre), Erwin Jaspers (35 Jahre), Sabine Birkner (40 Jahre), Hermann Birkner (45 Jahre), Johann Niemerg (55 Jahre). Die BRK-Ehrennadel in Silber für 25 Jahre aktive Dienstzeit wurde Silke Birkner und Monika Riedel überreicht. Gerlinde Kastner und Hans Maenner wurden mit der silbernen Ehrenplakette des Blutspendedienstes ausgezeichnet.