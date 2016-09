Obstpresse geht in Betrieb

Vermischtes Tirschenreuth

07.09.2016

4

0 07.09.2016

Der Obst- und Gartenbauverein hat bereits zahlreiche Anfragen wegen des Beginns des Obstpressens bekommen. Der Verein wird die Presse am Montag, 19. September, wieder in Betrieb nehmen. Die Press-Mannschaft steht bereit, für die Koordination der Termine ist ab sofort Christa Scherbaum zuständig. Für die Anmeldung wurde eine eigene Handy-Nummer eingerichtet. Christa Scherbaum ist über Telefon 0157/31 87 23 14 zu erreichen. Nach wie vor bekommen die Anlieferer den Saft vom eigenen Obst zurück. Der Saft wird pasteurisiert und meist in Bag-in-Box Behälter abgefüllt.