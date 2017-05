Vermischtes Tirschenreuth

Sie hatten sich einiges vorgenommen: Unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Montag in Tirschenreuth erst einen Trennschleifer, um damit dann einen Tresor in einem Sonderpostenbaumarkt aufzumachen. Daran scheiterten sie allerdings. Und auch in einem Getränkemarkt erbeuteten sie nichts.

Unbekannte Täter waren in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich Äußere Regensburger Straße und Einsteinstraße unterwegs. Sie brachen zuerst einen Bauwagen in der Einsteinstraße auf und stahlen einen Trennschleifer.Vermutlich die gleichen Täter drangen dann in einen Sonderpostenbaumarkt ein. Sie versuchten, mit der gestohlenen Flex einen Tresor aufzuschneiden. Das gelang aber nicht. Anscheinend aus Wut, weil der Tresor nicht aufging, beschmutzten die Einbrecher mit einem Pulverfeuerlöscher alle Personalräume.Die Unbekannten brachen außerdem in einen angrenzenden Getränkemarkt ein. Dort suchten sie im Thekenbereich und im Aufenthaltsraum nach Geld. Die Täter verließen beide Tatorte ohne Beute, verursachten aber einen Schaden von insgesamt 2500 Euro. Den gestohlenen Trennschleifer entsorgten sie hinter dem Getränkemarkt im Gebüsch.Hinweise auf die Täter oder verdächtige Personen nimmt die Polizeiinspektion Tirschenreuth unter Telefon 09631-70110 entgegen.