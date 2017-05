Vermischtes Tirschenreuth

11.05.2017

5

0 11.05.2017

Ein stattlicher Olivenbaum ist Zeichen der Freundschaft zwischen Tirschenreuth und La Ville Du Bois. Der musste natürlich auch bei einer deutsch-französischen Gemeinschaftsaktion eingepflanzt werden.

Vorzeigeschule

Nach Paris und Verdun

Interessante Tage verbrachte eine Gruppe aus Jugendrat, Stadtrat und Mitgliedern des Partnerschaftsverein "amtié" in Frankreich. Kurz vor den Präsidentschaftswahlen setzten die Gäste zusammen mit den Freunden aus der Partnerstadt ein Zeichen für die Zukunft beider Länder. In der Schule "Bartelottes", einer neuen ökologisch gestalteten Grundschule (école maternelle und école élémentaire), pflanzten die Jugendlichen (ein französischer Schüler und eine deutsche Schülerin) einen Olivenbaum. Jean-Pierre Meur, Bürgermeister von La Ville du Bois mit Christian Peureux, Vorsitzender des Partnervereins E.C.R.I., und Tirschenreuths 2. Bürgermeister Peter Gold deuteten dies als Symbol für den guten Zusammenhalt beider Länder und Städte für die Zukunft Europas.Die neue Grundschule ist nach ökologischen Grundprinzipien gebaut und organisiert. Sie ist eine Vorzeigeschule für ganz Frankreich. So passt es geradezu perfekt dazu, dass im Innenhof der Schule, in einer Teichanlage nun ein Phantastischer Tirschenreuther Karpfen steht, der den Schülern etwas über die Partnerstadt Tirschenreuth erzählt. Die Freundschaft zwischen den Gastgebern und Gästen sowie den Jugendlichen zeigte sich am Abend beim Partnerschaftsfest.Natürlich durfte bei der Fahrt ein Besuch in Paris nicht fehlen. Peter Gold führte die 40-köpfige Gruppe zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Deutsch-Französische Geschichte hautnah gab es dann auch noch bei der Heimfahrt in Verdun. Dort besuchte man den Soldatenfriedhof in Douaumont mit einer umfassenden audiovisuellen Darstellung über die Geschehnisse des 1. Weltkrieges.