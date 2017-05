Vermischtes Tirschenreuth

02.05.2017

(jr) Kalt und windig war's am Sonntag beim traditionellen Ostermarkt in der Kreisstadt. Die Besucher mussten sich warm einpacken, auch wenn mitunter die Sonne durch die Wolken blitzte. Der Gang durch die Budenstraße am unteren und oberen Markt war diesmal etwas entspannter. Zum einen waren weniger Besucher als in den Vorjahren und zum anderen und blieb so mancher Platz der Fieranten frei. Viele Tirschenreuther nutzten dennoch den Sonntag zu einem Spaziergang durch den Ostermarkt und fanden so manches Schnäppchen. Anziehungspunkt für die kleinen Besucher war eine Kindereisenbahn. Für einen Besuch der Straßencafes war es fast zu kalt, aber einige wagten dennoch die Tasse Kaffee im Freien.