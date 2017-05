Vermischtes Tirschenreuth

(kro) Kein Zweifel, Pater Anselm Grün strahlt eine ungemeine Aura und viel Persönlichkeit aus. Dies wurde auch am Montagabend beim Vortrag zum Thema "Mut zur Entscheidung" im Kettelerhaus deutlich. Die mehr als 500 Besucher zeigten sich fasziniert vom 72-jährigen Benediktiner, der die Zuhörer regelrecht in seinen Bann zog.

Eindrucksvoll sein abschließendes Ritual, als er ein 1600 Jahre altes Abendgebet sprach. Im Saal war es mucksmäuschenstill. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, so ergriffen waren die Zuhörer. Der Pater gastierte auf Einladung der Agentur Showtime in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung im Kettelerhaus.Jesus nachfolgen heiße, sich für das Leben zu entscheiden, sich Gott anzuvertrauen. Doch viele trauten sich nicht, über ihr Leben zu entscheiden, warteten ab. Es sei wichtig, für sich selbst zu entscheiden, auch wenn manche damit nicht einverstanden seien. Jesus habe gesagt: "Du musst dein Leben leben." Viele der getroffenen Entscheidungen prägten das eigenes Leben, prägten die eigene Geschichte. Dabei, so der Pater, gebe es keine absolut richtige Entscheidungen, wohl aber kluge. Wer eine Entscheidung treffe, übernehme damit Verantwortung, denn er könne damit auch kritisiert werden.In seiner Rede wies er darauf hin, dass eine Entscheidung für etwas auch immer eine Entscheidung gegen etwas sei. Doch Nachtrauern gelte nicht, denn das entziehe zu viel Energie und Kraft. Dennoch sollte man auch den Mut haben, eine Entscheidung, die man mal getroffen habe und sachlich falsch gewesen sei, auch zu revidieren.Anselm Grün machte keinen Hehl daraus, dass bei wichtigen Entscheidungen neben der Klugheit oft das Bauchgefühl entscheide. Dem Bauchgefühl sollte man vertrauen. Er, der früher bei vielen Unternehmen referierte, so unter anderem auch bei Daimler, sagte, dass bei Einstellungen in Unternehmen oft nicht der qualitativ Beste passe, sondern der, der ins Team hineinpasse. Eine Entscheidung sei wichtig, denn wenn einer nicht entscheiden könne, lähme er die Belegschaft und die Mitarbeiter seien unzufrieden, dafür gebe es genügend Beispiele. Dabei müsse man nicht immer schnell entscheiden, bei manchen wichtigen Entscheidungen brauche man Zeit, sei es im Unternehmen oder auch in der Familie.Gegen das Verlieben, so der Pater, könne man nichts machen, aber darauf richtig zu reagieren, sei eine wichtige Entscheidung. Letztlich sei eine Entscheidung stets auch eine Gewissensfrage. Dies habe schon Thomas von Aquin gesagt. Nur das eigene Gewissen könne entscheiden, ob man als Geschiedener oder Wiederverheirateter zur Kommunion gehe. Der Priester habe kein Recht, die Kommunion zu verweigern, so der Pater, der damit vielen aus der Seele sprach.Auffallend war, dass das weibliche Geschlecht unter den vielen Besuchern in der Überzahl war und auch viele jüngere Zuhörer seinen Ausführungen aufmerksam lauschten.