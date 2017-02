Vermischtes Tirschenreuth

10.02.2017

17

10.02.2017

Rudi Ehstand ist richtig sauer. Erneut haben Vandalen die Radwege-Beschilderung als Ziel ihres unsinnigen Tuns gewählt. Diesmal wurden am Großparkplatz in der Kreisstadt die Hinweistafeln mit Farbe beschmiert. Und das zum wiederholten Male.

Jetzt darf der Radwege-Beauftragte des Landkreises wieder die Schilder erneuern. "Das kommt laufend vor", ärgert sich der Tirschenreuther. Dabei ist es weniger die Arbeit an sich, die ihn auf die Palme bringt. "Die Dinger sind schnell ab- und angeschraubt." Aber so ein Schild kostet jedes Mal auch um die 150 Euro. Und da sich die nächtlichen Schmierereien derzeit häufen, summieren sich übers Jahr gesehen auch die Kosten für deren Beseitigung. Insofern freut sich Rudi Ehstand über jeden Hinweis, der zur Überführung der Täter führt. Als Dummer-Jungen-Streich jedenfalls will er die Beschädigungen nicht hinnehmen.