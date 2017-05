Vermischtes Tirschenreuth

03.05.2017

4

0 03.05.2017

Waldsassen. Die Schleierfahnder der Polizei Waldsassen haben an einem Tag gleich mehrere Fälle von Marihuanaschmuggel aufgedeckt. Im ersten Fall kontrollierte eine gemischte Streife aus Schleierfahnder und Bundespolizei einen jungen Mann aus Rheinland-Pfalz. Der Mann wirkte recht nervös. Bei einer genaueren Untersuchung fand sich in seiner Unterhose eine kleine Menge des Rauschgifts. Er stand auch unter dem Einfluss der Droge, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Bei zwei tschechischen Staatsbürgern fanden die Beamten bei der Kontrolle im Gepäck Marihuana. Beide wollten zum Skifahren in die Alpen und hatten anscheinend einen Urlaubsvorrat an Marihuana mit eingepackt. Insgesamt stellten die Ordnungshüter über 20 Gramm der Droge sicher. Die Alpen mussten noch einen Tag länger warten, da der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und ebenfalls zur Blutentnahme musste.Beim dritten Fall erwischten die Fahnder drei junge Leute aus Oberfranken beim Schmuggeln. Sie fuhren mit ihrem Auto über einen Wanderübergang aus Tschechien. Die Fahrerin gab zu, mehrere Gramm Marihuana in der Unterwäsche zu haben, das zwischen ihr und ihren beiden Mitfahrern aufgeteilt werden sollte. Auch die Dame stand unter Einfluss von Rauschmitteln und musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus.In allen Fällen wurden die Schmuggler angezeigt, das Schmuggelgut eingezogen und die Weiterfahrt für die Fahrer jeweils untersagt.