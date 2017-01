Schlümpfe und ein Hauch Orient

Vermischtes Tirschenreuth

Tolle Tänze, freche Sketche, fantasievolle Kostüme - der Faschingsgesellschaft Tursiana ist ein fulminanter Galaabend gelungen.

Die vielen Besucher im restlos ausverkauften Kettelerhaus zeigten sich begeistert und sparten nicht mit Applaus. Was die Tursiana am Samstag aufzog, hatte große Klasse und könnte durchaus mit rheinischen Karnevalshochburgen mithalten. Knapp 100 Aktive boten einen kurzweiligen Abend mit vielen Attraktionen.Durch das bunte Programm führten Präsidentin Iris Fennerl, Vizepräsidentin Sabrina Walbrunn und Hofmarschall Stefan Wonke. Für die Musik sorgten die "Südwind Buam". Welchen Status die Veranstaltung hat, verdeutlichte die Anwesenheit aller drei Bürgermeister und des nahezu kompletten Stadtrats. Neben den Politikern durfte auch die sonstige Prominenz der Kreisstadt nicht fehlen.Mit einem pompösen Einmarsch des Elferrates und des Prinzenpaares Sandra V. und Marco I. begann der Galaabend, der unter dem Motto "Expeditionen der Tursiana" stand. Dann zeigten die ältere Wichtelgarde mit einem Marschtanz und die jüngste Garde mit ihrer "Schlümpfe"-Vorführung, dass es bei der Tursiana keine Nachwuchssorgen gibt. Die Jüngste bei den Wichteln ist gerade mal drei Jahre alt.Einen tollen Garde- und einen nicht weniger schmissigen Schautanz zeigte die 15-köpfige Jugendformation. Das Aushängeschild der Tursiana, die Prinzengarde, brillierte mit einem zackigen Tanz, ehe das Damenballett orientalisches Flair ins Kettelerhaus zauberte. Klasse auch das junge Tanzmariechen Toni Szak, die eine sehr akrobatische Einlage bot.Ganz anders gestrickt war da der Auftritt der achtköpfigen Prinzengarde, präsentiert vom neu formierten Männerballett. Was die teilweise bärtigen Herren mit Zopfperücken auf die Bühne zauberten, gefiel den Besuchern so sehr, dass sie nach einer Zugabe verlangten. Eine Bitte, die die völlig ausgepumpten Männer prompt erfüllten. Weitere Höhepunkte waren zur späteren Stunde die Schautanzgruppe und ein Tanzpaar aus Hof.___Weitere Bilder im Internet: