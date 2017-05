Vermischtes Tirschenreuth

24.05.2017

Die Seniorenbeauftragten der Kommunen des Landkreises Tirschenreuth waren auf Informationstour in Windischeschenbach und Flossenbürg. Die Seniorenfachstelle im Landratsamt hatte die Fahrt organisiert, um Anregungen für organisierte Ausflüge zu geben. 15 Teilnehmer nutzten das Angebot.

Erste Haltestation war bei Windischeschenbach das Geo-Zentrum an der Kontinentalen Tiefbohrung. Bei einer Führung erhielten die Beauftragten viele interessante Informationen über die Forschungsergebnisse. Im Anschluss daran kehrte die Gruppe zum Mittagessen in den Gasthof "Weißer Schwan" in Windischeschenbach ein.In Flossenbürg nahm die Seniorengruppe an einer Führung durch die KZ-Gedenkstätte teil. Abschließend wurde in einem Film "Wir haben überlebt - die anderen sind geblieben" die Erinnerungen ehemaliger Häftlinge aufgezeigt. Kaffee und Kuchen im Museumscafé rundeten den Nachmittag ab.