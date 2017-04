Vermischtes Tirschenreuth

(jr) "Ihr lest, und ihr habt Interesse an Geschichten. Ich finde das einfach klasse", sagte Lebenshilfe-Geschäftsführer Berthold Kellner, als die St.-Peter-Buchhandlung am Montag die Sieger des Antolin-Wettbewerbs auszeichnete. Geehrt mit Buchpreisen und Urkunden wurden 47 Kinder in vier Jahrgangsstufen. Die Preisträger kamen aus 13 unterschiedlichen Grundschulen.

Offizieller Anlass der Aktion war der Welttag des Buches. Musikalisch umrahmten Schüler der "Jimmy's Music School" aus Mitterteich die kleine Feierstunde, zu der das Geschäft voll besetzt war. Gertraud Ernstberger, Leiterin der Buchhandlung, und Buchhändlerin Alexandra Fröhlich begrüßten die Kinder zur Siegerehrung. Schon in den vergangenen Jahren hatte St. Peter diesen Aktionstag genutzt, um in Kooperation mit Schulen aus dem Landkreis die lesefreudigsten Kinder zu ehren. Ermittelt wurden die Sieger durch das Antolin-Programm, bei dem die Schulkinder im Internet mit richtig beantworteten Fragen zu den gelesenen Büchern Punkte sammeln können.In der ersten Jahrgangsstufe siegte Leonie Weiß (Grundschule Tirschenreuth) mit 1479 Punkten. In der zweiten Jahrgangsstufe gewann Johanna Weiß (Grundschule Tirschenreuth) mit 7185 Punkten. In der dritten Jahrgangsstufe lag Fabian Huber (Grundschule Plößberg) mit 9351 Punkten vorn, und in der vierten Jahrgangsstufe war Eva Schaller (Grundschule Tirschenreuth) mit 7666 Punkten nicht zu schlagen.Alle ausgezeichneten Kinder erhielten Buchpreise. Abschließend wurden die Jungs und Mädchen aufgefordert, im Lesen nicht nachzulassen. "Wer liest, der bildet sich."