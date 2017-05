Vermischtes Tirschenreuth

12.05.2017

Tom Cruise wird dem zweiten Blick wohl nicht standhalten. Doch beim Museumstag soll der Hollywood-Mime eher als origineller Cocktail-Kellner herhalten.

Originelle Filmplakate

Ein "besonderer Fang"

Museumstag am 21. Mai Beim bundesweiten Museumstag wird auch das MQ dabei sein. Das Museum kann an diesem Samstag von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden. Für ein besonderes Angebot werden die Schüler der FOS/BOS Weiden von 14 bis 16 Uhr sorgen. Unter dem Motto "Hollywood - Essen wie die Stars" werden die jungen Leute Snacks und Drinks servieren - und dabei auch in die Rollen der Stars schlüpfen. Einen Cocktail von Tom Cruise oder leckere Erdbeeren von Audrey Hepburn können dabei für besondere Begegnungen sorgen. (ws)

In den kommenden Wochen werden die jungen Leute der FOS/BOS Weiden im Museumsquartier der Kreisstadt für ein besonderes Erlebnis sorgen. Die Ausstellung "Filmreif" oder eben der Auftritt beim Museumstag am 21. Mai sollen die Besucher mit der großen Filmwelt in Kontakt bringen.Für die Ausstellung haben sich auch Felix Rahn und Thomas Weiß aus Tirschenreuth, zwei Schüler der Ausbildungsrichtung Gestaltung, im Unterricht mit den großen Streifen aus den 60er und 70er Jahren beschäftigt. Entstand sind dabei originelle Filmplakate oder mehrteilige Bilder. Bei den Plakaten durften die jungen Gestalter auch ihren eigenen cineastischen Vorstellungen freien Lauf lassen. Insgesamt 40 Exponate, mal realistisch mal abstrakt, sind dabei entstanden, mit Filmsequenzen und besonderen Blickwinkeln auf die großen Stars. Zu sehen sind die Bilder und Plakate ab Samstag, 20. Mai, bei der nächsten Sonderausstellung im Museumsquartier. Zudem werden im Hörmann-Saal dann auch drei ungewöhnliche Stücke dabei sein. Martina Trummer hat aus Papier außergewöhnliche Kragen angefertigt, die ebenfalls gezeigt werden.Hergestellt wurden die Kragen von der Fachlehrerin während ihrer fachpraktischen Ausbildung. Martina Trummer ist übrigens ein "Eigengewächs" der FOS/BOS, nachdem sie selbst auch diese Schule besucht hat. Die Sonder-Ausstellung "Filmreif" dauert vom 20. Mai bis zum 25. Juni.Für Bürgermeister Franz Stahl ist die Ausstellung ein "besonderer Fang", der weiter zur Attraktivität des Museums beiträgt. Jochen Lüftl, FOS/BOS-Lehrer im Zweig Gestaltung, freute sich auch über die Gelegenheit, die Schule auf diese besondere Weise in der Kreisstadt präsentierten zu können. Dazu gehöre auch die Mitwirkung der Schüler beim Museumstag (eigener Bericht).