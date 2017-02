Vermischtes Tirschenreuth

08.02.2017

18

0 08.02.201718

Liebenstein. "Die Sonne und der Schnee waren an dem Tag einfach fantastisch", sagt Renate Bauer-Zölch. Und so entstand beim Spaziergang in Liebenstein dieses Bild. Die Idee hatte Tochter Anna Bauer, die sich dann am Feldrand direkt ins Sonnenlicht hingekniet und mit den beiden Mischlingshunden Ronja und Diego Schneeballfangen gespielt hat. Renate Bauer-Zölch hat den Moment mit ihrer Spiegelreflexkamera festgehalten. Bild: Renate Bauer-Zölch