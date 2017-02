Vermischtes Tirschenreuth

James Bond, Pumuckl und graziöse Synchronschwimmer bringt nicht jeder in ein Programm. Beim "Fernsehfieber" der Turngemeinschaft gelingt das hervorragend.

Schwimmer in der Halle

Charts und Besen

Nach dreijähriger Pause veranstaltete die Turngemeinschaft am Wochenende wieder eine große Sportgala in der Dreifachturnhalle des Gymnasiums. Die Turngemeinschaft feiert in diesem Jahr bereits ihr 20-jähriges Bestehen.Unter dem Motto "Fernsehfieber, die TG in 3D" zeigten 260 Aktive jeden Alters ihr turnerisches und tänzerisches Können. Mutter-Kind-Gruppe, Purzelvolk, die Turner, Tanzgruppen, eine Zumba-Fitness-Gruppe, eine Stepp-Aerobic-Gruppe, das Männerballett und eine Frauenturngruppe gestalteten zweieinhalb Stunden ein abwechslungsreiches Programm, bei dem bekannte Fernsehsendungen die Grundlage bildeten. Aber bei allen Darbietungen stand die turnerische oder tänzerische Idee im Mittelpunkt. Und bei allen Aktionen traten die Mitwirkenden in passenden Kostümen auf. Die entsprechenden Lichteffekte gaben der gesamten Veranstaltung einen besonderes Reiz.Der 1. Vorsitzende der Turngemeinschaft, Wolfgang Rahm begrüßte zum Auftakt die Teilnehmer und am Samstag die ersten 500 Zuschauer. Auch am Sonntag freute sich Rahm über ein volles Haus. Unter den Gästen am Samstag waren auch Bürgermeister Franz Stahl mit zahlreichen Stadträten, der stellvertretende BLSV-Bezirksvorsitzende Andreas Malzer sowie die Spitze des Turngaus Nordoberpfalz.Den Auftakt gestaltete die Eltern-Kind-Gruppe mit dem Titel "Shaun das Schaf". Danach durfte das Purzelvolk als "Biene Maja" fleißig Honig sammeln. Große Freude bereitete dann die männliche Nachwuchs-Gruppe mit einer Pumuckl-Parodie. Die Abteilung "Stepp-Aerobic" präsentierte sich als James Bond. Viel Beifall gab es für die Gruppe männliches Leistungsturnen. Ihr Auftritt als Synchronschwimmer stellte für eine Turnhalle wohl ein Novum dar. Die Kindertanzgruppe "Berries" trat mit Zalando-Werbung als Päckchen-Künstler auf. Vor einer 30-minütigen Pause konnten die begeistert mitgehenden Zuschauer noch das Leistungsturnen weiblich mit dem Titel "Gummibärenbande", das Turnen allgemein als "Bob der Baumeister" und das Leistungsturnen weiblich noch einmal mit "Star Wars" bestaunen. In der Pause konnten sich die Besucher am reichhaltigen Büfett mit Speisen und Getränken stärken. Die Live-Band Tonix sorgte in der Pause und während der Auf- und Umbauarbeiten für kurzweilige Stimmung. Und im überdimensionalen Fernseher gaben ZDF-Mainzelmännchen Einblicke ins Turnprogramm.Nach der Pause startete die Leistungsgruppe weiblich/männlich mit einer "Chart-Show 90er", das Turnen allgemein folgte mit einer Zwergen- Nummer "Männer im Wald". Weiter ging es flott mit der Tanzgruppe Girls Style/Girly Hiphop mit "Viva Charts" und dem Leistungsturnen weiblich mit dem unvergesslichen "Herzblatt". Dann trat die Zumba-Gruppe, wie könnte es anders sein, mit "Let's Dance" auf, bevor die Männer als Cheerleader kostümiert an den erst kürzlich stattgefundenen "Super Bowl" erinnerten.Quicklebendig und mit Besen zeigte sich dann die Nachwuchsgruppe weiblich mit "Bibi Blocksberg" bevor das Leistungsturnen weiblich/männlich mit die "Schatzinsel" den turnerischen Höhepunkt und zugleich den Schlusspunkt dieser großartigen Sportgala setzte. TG-Vorsitzender Wolfgang Rahm bedankte sich beim großartig mitgehenden Publikum, sein Dank galt aber neben den Übungs- und Gruppenleiterinnen für ihre Mühe auch den zahlreichen Akteuren des Auf- und Umbauteams, die an diesem Abend an ihre Grenzen gehen mussten.