03.05.2017

Die heiße Phase ist angebrochen. Am Stiftland-Gymnasium sind am Mittwoch 104 Kollegiaten zu den Abiturprüfungen angetreten. Die Absolventen müssen in drei Fächern schriftlich und in zwei Fächern mündlich ran. Los ging es für alle mit Mathematik. Zusammen mit Deutsch, das am Dienstag, 9. Mai, abgefragt wird, ist Mathe für alle Schüler ein Pflichtprüfungsfach. Beim dritten schriftlichen Abiturfach, das am Freitag, 12. Mai, an der Reihe ist, treten die Prüflinge je nach Belegung in den Fächern Englisch, Französisch, Latein, Geschichte, Geografie, Religionslehre, Chemie oder Physik an. Noch vor den Pfingstferien startet dann ab 22. Mai das Kolloquium. Das Foto zeigt die Tirschenreuther Abiturienten mit Oberstufenkoordinator Wolfram Strehl vor dem Start des Mathe-Abiturs. Bild: exb