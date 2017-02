Vermischtes Tirschenreuth

14.02.2017

6

0 14.02.2017

Der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages (Elysée-Vertrag) durch den damaligen Staatspräsidenten Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer gedachte das Stiftland-Gymnasium. Ziel der beiden Staatsmänner war es, die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten zu stärken und eine Zukunft in Frieden zu ermöglichen. Folglich wurden die Schüler der 5. bis 8. Jahrgangsstufe zu einer kleinen Feier in den Mehrzweckraum geladen.

International anerkannt

Bleibende Eindrücke

Zunächst überreichte Thomas Zölch, der Fachbetreuer für Französisch, sechs Schülern die DELF-Diplome überreichen, die sie erfolgreich an der Volkshochschule Weiden abgelegt haben. Diese Zertifikate bescheinigen das international anerkannte Sprachniveau B1 im Bereich Hörverstehen, Leseverstehen, freiem Schreiben und Sprechen. Aus der diesjährigen Q11 freuten sich über die Diplome: Felix Möhrlein, Alena Schön, Felix Dietrich, Marie Fichtner, Lukas Lehner und Lena Mayerhöfer .Tobias Siegert und Tobias Sammüller präsentierten La Ville du Bois, die Partnerstadt von Tirschenreuth nahe Paris. Sie berichteten von ihrer Fahrt, die vom Partnerschaftsverein Amitié in den Jahren organisiert worden war, und gaben sozusagen Informationen und Eindrücke aus erster Hand weiter. Das Publikum wurde im Laufe dieser imaginären Reise richtig neugierig auf La Ville du Bois und die französische Hauptstadt. Die Bilder vom beleuchteten Eiffelturm hinterließen bleibende Eindrücke.Justus Bader und Zacharias Frank aus der 9. Jahrgangsstufe fragten das Wissen der jüngeren Schüler mit einem selbst erstellten Frankreich-Quiz ab. Es machte sichtlich Spaß, die Fragen über Geografie, Geschichte, Sport und vielem mehr in kleinen Teams zu beantworten.Julia Hopf und Christina Hoferer berichteten abschließend von ihrem Aufenthalt in der französisch-sprachigen Schweiz und stellten auch hier unter Beweis, wie wichtig die französische Sprache für internationale Freundschaften ist. Besonders die Schilderungen über den Besuch einer Schokoladenfabrik blieben den Zuhörern in Erinnerung.