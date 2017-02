Vermischtes Tirschenreuth

07.02.2017

Philipp Zöllner studiert in Bamberg und beschäftigt sich für eine Zulassungsarbeit mit dem Fischhofpark. Per Umfrage will er dessen Bedeutung für die Landkreis-Bevölkerung herausfinden. Im Fokus steht dabei, wie sich das Gelände auf die Lebensqualität der Menschen auswirkt.

Nachnutzungskonzept

Virtuell und auf Papier

An Passanten verteilt

Hat sich mit der Gartenschau die Lebensqualität in Tirschenreuth verbessert? Philipp Zöllner.

Seit einer Woche ist der Fragebogen auf der Homepage der Stadt online. Zöllner freute sich bei der Vorstellung der Aktion beim Bürgermeister, dass bereits mehr als 200 Leute daran teilgenommen haben. Der Tirschenreuther erstellt die Umfrage und Auswertung im Rahmen der Zulassungsarbeit für den Lehrstuhl Kulturgeographie. Gleichzeitig zählt der Beitrag als Bachelor-Arbeit. Zöllner studiert Lehramt für Englisch und Geografie. Bürgermeister Franz Stahl findet es total spannend zu erfahren, welche Synergieeffekte das Gelände in sich birgt und erhofft sich eine Art Rückkoppelung und die Antwort auf die Frage, in welcher Art und Weise die Leute den Park, drei Jahre nach der Gartenschau, annehmen. Auf der Internetseite der Stadt ist der Fragebogen plus erklärendes Anschreiben gleich auf der Startseite prominent platziert. Auch in den sozialen Netzwerken hat die Stadt den Fragebogen gepostet. Auf der Seite unserer Oberpfalzmedien kann ebenfalls an der Umfrage teilgenommen werden.Ziel der Arbeit sei es herauszufinden, welche Früchte das Nachnutzungskonzept nach der Gartenschau trägt oder aber auch nicht. Zöllner will feststellen, wie die Bevölkerung den Fischhofpark nutzt und ob sich mit dem großen Event die Lebensqualität messbar erhöht hat. In einem kurzen Anschreiben informiert Zöllner die Teilnehmer über sein Vorhaben. Der Fragenkomplex beginnt mit allgemeinen Dingen wie Wohnort des Teilnehmers, Haushaltsgröße und so weiter.Bei der ersten Frage sollen die Teilnehmer beantworten, wie sie persönlich Lebensqualität definieren. Dann folgen Fragen derart, "... ich identifiziere mich mit dem Landkreis Tirschenreuth..." und die Antwortmöglichkeiten, von "trifft überhaupt nicht zu", bis "trifft stark zu". Grundsätzlich richte sich die Umfrage an die Tirschenreuther Landkreisbevölkerung, erklärt Zöllner. Für ihn stellt sich zum Beispiel die Frage, "ändert sich die Wahrnehmung der Menschen mit steigender Entfernung nach Tirschenreuth?" Weitere spannende Erkenntnisse erhofft sich der Student darüber, was die Menschen am Fischhofpark schätzen, ob und wie oft sie ihn besuchen, was sie dort tun, ob sie ihn eher für sportliche Aktivitäten oder als sozialen Treffpunkt nutzen.Der Fragebogen wird über "SoSci Survey-Software" ausgefüllt. Der User muss sich also nicht erst umständlich registrieren, sondern kann direkt loslegen. In fünf Minuten ist alles erledigt und das Programm nimmt automatisch die Auswertung vor und überträgt die Daten auf den Server von Philipp Zöllner. Damit ist die Anonymität des Teilnehmers absolut gewahrt. Jetzt hat aber nicht jeder einen Internetanschluss. Das stellt auch kein Probleme dar, denn die Fragebögen liegen in gedruckter Form im Rathaus aus. Wer mitmachen will, kann seinen Fragebogen dort abholen, zu Hause in Ruhe ausfüllen und wieder bei der Stadt abgeben. Der Bürgermeister weist in dem Zusammenhang daraufhin, den ausgefüllten Bogen in einem verschlossenen Kuvert abzugeben, um auch bei der Printversion die Anonymität zu wahren.Philip Zöllner will auch die Geschäfte am Marktplatz als Depots für seine Fragebögen gewinnen. Am Montag hat er zusammen mit Bürgermeister Franz Stahl auf dem Marktplatz und im Fischhofpark Fragebögen an Passanten verteilt. Weitere Aktionen dieser Art sollen folgen. Ende März will Zöllner mit der Auswertung fertig sein. Die komplette Arbeit wird etwa 70 DIN-A-4 Seiten stark und enthält auch viele Bilder, die Zöllner selbst gefertigt hat. Das Ergebnis teilt er bei einem weiteren Termin im Büro des Bürgermeisters mit.___Weitere Informationen im Internet: