Tirschenreuth investiert 100 000 Euro in neuen Betriebshof am Friedhof

11.05.2017

In den Momenten der Trauer ist der Blick auf Maschinen und Erdlager oft eher störende Kulisse. Die Stadt hat jetzt am Rande des Friedhofs in einen neuen Betriebshof investiert.

Üppige Eingrünung

Immer mehr Maschinen braucht auch die Betreuung der Friedhofanlage. Bei der Erweiterung des Betriebshofes ist die Stadt gleich einen sinnvollen Schritt weiter gegangen. Rund 100 000 Euro wurden in eine Neuanlage im Südosten am Rande des Friedhofes investiert. Bei der Planung wurde viel Wert auf die Eingrünung des Betriebshofes gelegt. Bäume und Sträucher sollen einmal als Sichtschutz für eine Abgrenzung sorgen.Anlass war die Platznot im bisherigen Lager. Mit der Maßnahme wurde eine mit Betonpflaster befestigte Fläche geschaffen, auf der verschiedene Boxen für Erdreich und Lagerungen Platz finden. Markantester Teil des Betriebshofes ist der 7 mal 5,5 Meter große Schuppen für die Geräte und Maschinen. Neben der üppigen Eingrünung wird der Betriebshof mit einem Zaum umgeben. "Mit der Neuanlage wurden ordentliche Verhältnisse geschaffen", begründet Bürgermeister Franz Stahl die Kosten.