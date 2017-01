Vermischtes Tirschenreuth

15.01.2017

Es ist ein kleiner Beitrag, aber auch ein wichtiges Zeichen: Die Gymnasiasten wollen mit der Unterstützung für die Kinderhilfe Afghanistan die Chancen für junge Menschen auf eine Schulbildung und damit eine bessere Zukunft fördern.

Der gesamte Reinerlös aus dem Weihnachtskonzert des Stiftland-Gymnasiums in Höhe von 1500 Euro wurde an Dr. Reinhard Erös für die Kinderhilfe Afghanistan überreicht. Es ist ein kleiner Beitrag der Schulgemeinschaft, der den Kindern und ihren Eltern zwar nicht ihre Sorgen und Ängste nehmen kann, aber wenigsten dazu beträgt, dass die Kinder in Afghanistan eine gute Schul- und Berufsausbildung erhalten, um damit eine Familie gründen und ernähren zu können. Dr. Erös führte aus, dass in diesem Zusammenhang 2017 verschieden Maßnahmen geplant sind: Ein Waisenhaus mit angegliederter Grundschule, zwei christlich-moslemische Hauptschulen oder die Eröffnung zweier neuen Berufsschulen für Schneiderinnen. Dieser für unsere Verhältnisse kleine Betrag kann in einem Land wie Afghanistan großes bewirken.