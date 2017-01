Vermischtes Tirschenreuth

24.01.2017

46

0 24.01.201746

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Wochenende Wände und Autos in Tirschenreuth mit blauer Farbe besprühte. Unter anderem hinterließ er die Schriftzüge "Asül" und "Nafri".

Eine Spur an blauer Farbe hinterließ ein unbekannter Täter in der Nacht von vergangenen Samstag auf Sonntag in Tirschenreuth. An die Kirchenmauer am Kirchplatz sprühte er den blauen Schriftzug "ASÜL". Danach durchquerte er die Ringstraße und besprühte im Vorbeigehen die direkt neben dem Gehsteig gelegenen sechs Hauswände mit blauen kurzen Strichen auf Hüfthöhe. In der Forianstraße hinterließ er an einer Hauswand vier kurze Striche und einen Halbkreis."In der Blankenbühlstraße 'verzierte' er mit blauer Farbe eine Garagenwand mit der Aufschrift 'Asül'", meldet der Sprecher der Tirschenreuther Polizei Gerald Spörrer. "Auch vor geparkten Pkws machte der unbekannte Täter in der Blankenbühlstraße nicht Halt." Fünf Autos besprühte er mit der blauen Farbe. Ebenso beschmierte er eine Gartenmauer mit drei horizontal verlaufenden blauen Strichen.Wie die Polizei vermutet, sprühte er zuletzt im Mitterweg. Hier beschmierte er die Fassade einer Firma mit den Worten "Asül" und "Nafri". Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizei Tirschenreuth, Telefon 09631/70110.