Vermischtes Tirschenreuth

01.05.2017

0 01.05.2017

Die Abteilung Tischtennis ist mit der Saison zufrieden und freut sich über einen Aufschwung im Jugendbereich. Diese positive Bilanz zog die Sparte im ATSV Tirschenreuth bei der Mitgliederversammlung.

Vier Teams am Start

Nachwuchs trainiert eifrig

Jubiläumsturnier im Mai

Die Abteilung befand sich in der vergangenen Saison mit drei Herren- und einer Jugendmannschaft im Spielbetrieb. Spartenleiter Manfred Steckermeier verhehlte bei seinem Rückblick allerdings nicht, dass besonders in der 2. und 3. Mannschaft bei etwas mehr Trainingsfleiß das eine oder andere Ergebnis und damit der erreichte Tabellenplatz wohl besser ausgefallen wären. Die erste Herrenmannschaft belegte in der 2. Bezirksliga den guten 4. Platz, die zweite Mannschaft wurde in der 1. Kreisliga ebenfalls Vierter und die 3. Mannschaft beendete die Saison in der 3. Kreisliga mit Platz fünf.Sportwart Markus Berr berichtete über die Einzelleistungen der Akteure. Besonders erfolgreich waren in der 1. Mannschaft Oliver Schuller und Robert Wameser im Einzel sowie das Doppel Sebastian Bartsch/Oliver Schuller. In der 2. Mannschaft hat Dr. Peter Sammüller eine sehr gute Bilanz, in der 3. Mannschaft ragen Markus Schneider und Silvia Bartsch heraus.Ein wichtiger sportlicher Wettbewerb ist alle Jahre das Fritz-Scharnagl-Gedächtnisturnier, das zum 30. Mal stattfand und mit den Vereinsmeisterschaften verbunden ist. Stadtmeister wurde Oliver Schuller vor Robert Wameser, im Doppel gewannen Sebastian Bartsch/Oliver Schuller.Erfreuliches gibt es von der Jugendmannschaft zu berichten. Nicht nur, dass man beim wöchentlichen Training ein "volles Haus" motivierter Jugendlicher hat, auch in der Punkterunde belegte der TT-Nachwuchs einen ansprechenden 3. Platz mit nur einem Punkt Rückstand hinter dem Meister. Die Jugend war auch bei Bezirks- und Kreismeisterschaften recht erfolgreich. In den Wettkämpfen punkteten Benjamin Fiedler und Felix Kohl besonders erfolgreich.Spartenleiter Steckermeier ließ die gesellschaftlichen Ereignissen wie Schlachtschüsselessen, Grillabend und Weihnachtsfeier Revue passieren. Er dankte Peter Sammüller für die Planung und Durchführung. Kassier Robert Wameser berichtet von geordneten finanziellen Verhältnissen. Der Vorsitzende des Hauptvereins, Heinrich Bayreuther, überbrachte die Grüße vom ATSV. Die Tischtennisabteilung sei für ihn eine problemlose Sparte. Ein Grund zur Freude sei für ihn immer, wenn er von guter Jugendarbeit erfährt. Denn der Nachwuchs sei ja bekanntlich die Zukunft eines jeden Vereins.Der Zufall wollte es, dass das 70-jährige Bestehen der Tischtennisabteilung mit dem 125. Jubiläum des Hauptvereins zusammentrifft. Die Sparte wird am Samstag, 20. Mai, in der Paul-Straub-Turnhalle ein Turnier mit Mannschaften aus Neusorg, Wiesau, Erbendorf und Freimann ausrichten. Am Abend findet dann in der Sportgaststätte der Fußballer ein Festabend statt. Zum ATSV-Jubiläum findet am Samstag, 9. September, auf dem Vereinsgelände einschließlich Tennisgelände eine Vorstellung aller Sparten mit einem Mitmachprogramm statt. Am 10. September folgen ein Gottesdienst mit Fahnenweihe und ein Festakt im Kühn-Saal.