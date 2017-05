Vermischtes Tirschenreuth

24.05.2017

Viele verstehen unter Barrierefreiheit nur Aufzüge, Rampen und andere bauliche Hilfsmittel. Doch es gibt auch Text-Barrieren, über die viele Leute stolpern. Im Landkreis Tirschenreuth ist auch die Beseitigung solcher Hürden ein Thema.

Beratung kostenlos

"Leben Plus" vorgestellt

Beim 10. Treffen der Behindertenbeauftragten des Landkreises Tirschenreuth im Hotel "Seenario" stand die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden, Räumen und Freiflächen im Mittelpunkt. Als Referent war dazu Diplom-Ingenieur Roland Steger (FH) von der bayerischen Architektenkammer zu Gast.Steger informierte, dass es mittlerweile 18 Beratungsstellen der Architektenkammer gebe, die über ganz Bayern verteilt seien und vom Sozialministerium unterstützt würden. Eine Beratungsstelle in der Nähe sei z. B. in Wunsiedel. "Die Beratung dort erfolgt kostenlos!" Es gehe dabei um Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, also um Gebäude, Straßen und Fußgängerzonen. Aber auch um digitale Barrierefreiheit und um leichte Sprache.Steger verwies auf die Regierungserklärung vom 12. November 2013 und die Veröffentlichung des Programmes "Bayern Barrierefrei 2023" Hier würden die Bereiche Mobilität, Bildung, Straßen, Wege und Plätze angesprochen. Umgesetzt werde das Programm nach dem Prinzip der Mustergemeinden bzw. Modellkommunen. "Eine davon ist Mitterteich."Der gesamte öffentliche Raum werde dabei betrachtet. Nicht nur Wege und Verkehrsanlagen, sondern auch Grünflächen und Spielflächen seien wichtig. Es gebe dazu einen Ziel- und Konzeptplan, einen Bestands- und Mängelplan sowie einen konkreten Maßnahmenplan. Die Planung sei immer nach dem Stand der Technik auszuführen. Grundlage sei die DIN 18040-3 vom Dezember 2014 für barrierefreies Bauen im öffentlichen Verkehrs- und Freiraum. Die DIN sei zwar in Bayern noch nicht offiziell eingeführt, gelte jedoch nach dem Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetz (ByBGG) als einschlägige Rechtsvorschrift und somit als eingeführte technische Baubestimmung.Steger nannte auch konkrete Planungsanforderungen. Wegeketten sollten im öffentlichen Verkehrs- und Freiraum durchgängig barrierefrei nutzbar sein. Grundsätzlich solle im Ort ein einheitliches Leitsystem umgesetzt werden. Ausstattungs- und Möblierungselemente des öffentlichen Freiraumes (Bänke, WC-Anlagen usw.) müssten stufenlos erreichbar sein.Der Behindertenbeauftragte des Landkreises, Reinhard Schön, informierte, dass in den Fördertöpfen des Staates Geld für neue Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit sei. Er sprach auch das Thema Bushaltestellen an. In Bayern gebe es leider kein Regelwerk dafür. Außerdem wies er darauf hin, dass der Seniorenwegweiser "Mein Daheim" des Landkreises nun in leichter Sprache vorliege. Schön: "Neu ist auch ein ambulanter Hospiz-Dienst, für den ist ebenfalls einen Flyer gibt." Auch zum "Kompetenz-Netzwerk mein Daheim" wurde ein Faltblatt verteilt. Die nächste Zusammenkunft der Behindertenbeauftragten ist am 26. Juli im Sportzentrum Wiesau. Dann steht ein Vortrag über Hilfsmittel auf dem Programm.Bürgermeister Franz Stahl betonte in einem Grußwort, dass in Tirschenreuth die Arbeit eines Behindertenbeauftragten eine lange Tradition habe. Seit 2002 gebe das Amt schon. Olga Luft habe es von 2002 bis 2014 bekleidet. Seit 2014 nehme sich Martina Sötje der Aufgabe an. In Sachen Barrierefreiheit sei in der Stadt trotzdem noch einiges zu tun. So sei der Sitzungssaal im zweiten Stock des Rathauses nicht ideal. "Aber wir stellen uns sukzessive der Situation."Er wies auch auf das Tirschenreuther Projekt "Leben Plus" hin "Es geht hier darum, das Leben innerhalb der eigenen vier Wände möglichst lange sicherzustellen. Da sind viele dabei: das BRK, das Behindertenwerk, Projektmanager als feste Ansprechpartner, Bäcker und Handwerker. Insgesamt gibt es 34 Netzwerkpartner." Das Ganze sei auf zwei Jahre angelegt und koste etwa 30 000 Euro.