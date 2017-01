Verdächtige Vorfälle in Waldershof geklärt

26.01.2017

Rasch auf die verdächtigen Vorfälle in der vergangenen Woche reagiert hat die Jobst-vom-Brandt-Schule. Gleich am nächsten Tag wurden alle Schüler in der Aula zusammengerufen. Schulleiterin Petra Andritzky informiert auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir haben alle Kinder ermahnt, dass keines alleine zur Schule oder nach Hause geht. Auch haben wir einen Elternbrief verfasst und um besondere Vorsicht gebeten.“