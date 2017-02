Vermischtes Tirschenreuth

15.02.2017

10

0 15.02.201710

Der erste Schritt scheint harmlos. Doch schnell kann aus dem Genuss eine verheerende Sucht werden. Polizeioberkommissar Wolfgang Trottmann warnt an den Schulen deshalb auch vor der Wasserpfeife.

Wirkstoffgehalt verzehnfacht

Denn eine lockere Runde um die Shisha hat es in sich. Während der Körper bei heißem Rauch auf Abwehr schaltet, kann der gekühlte Dampf aus der Wasserpfeife tief in den Körper inhaliert werden, "bis in den letzten Winkel der Bronchien". Im Verhältnis zu Zigaretten ist die Shisha deshalb gar 200 Mal schädlicher, erstaunt Trottmann die Siebtklässler im Stiftland-Gymnasium. Doch beim Vortrag über Suchtprävention wird der Nikotinkonsum keinesfalls als harmlos beschrieben.Beim Vortrag vor den jungen Leuten will der Polizeioberkommissar nicht gegen den Genuss an sich zu Felde ziehen. Doch Unsicherheit, Angst oder Probleme könnten den Weg zur Sucht ebnen. Aber auch Gewöhnung könne zu einem langsamen Abgleiten in die Sucht führen. Ernüchternd sind die Zahlen die Wolfgang Trottmann parat hat. So wird in Deutschland mit sechs Millionen Nikotinsüchtigen und jährlich 120 000 Toten kalkuliert. Etwa 2,5 Millionen Menschen werden als alkoholsüchtig beschrieben, rund 42 000 Tote im Jahr sind die Folge. Und schließlich nennt Trottmann noch die 400 000 Drogenabhängigen, von denen jährlich rund 1300 Menschen diese Sucht mit dem Leben bezahlen. Gerade beim Nikotin schlägt der Polizeibeamte bei der Beschreibung der Gefährlichkeit einen klaren Ton an. "Das Suchtpotenzial von Nikotin ist mit Heroin vergleichbar"!Vom "Irrglauben der Harmlosigkeit" spricht Trottmann bei den Cannabisprodukten. Der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) geht ins Gehirn und führt zu gefährlichem Realitätsverlust. Und das gehe erschreckend schnell, kann Trottmann mit dem Hinweis auf Marihuana aufzeigen. Viele Schüler kennen den Begriff "Flowerpower", doch dass sich seitdem der Wirkstoffgehalt des Marihuanas verzehnfacht hat, überrascht.Dabei will der Polizeibeamte den Einstieg in die Sucht nicht den Cannabisprodukten zuschreiben. "Nicht Marihuana ist die Einstiegsdroge, sondern Alkohol und Nikotin".